Занурився під воду: ВСУ показали вражаюче форсування річки на танках

Збройні сили України відпрацювали форсування водних перешкод на танках.

Відповідне відео з навчань показав начальник прес-служби Управління оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ Анатолій Прошин.

"Скоро на телебаченні. У оперативному командуванні "Захід" відпрацьовують форсування", - сказано в описі.

Судячи з відео, танк повністю занурився під воду, продовжуючи рух, після чого вибрався на сушу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в зоні відводу озброєння відбулися навчання танкістів з метою визначити рівень підготовки бійців до контрнаступу.