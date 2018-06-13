УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги

Занурився під воду: ВСУ показали вражаюче форсування річки на танках

1.9тЧитати новину російською

Збройні сили України відпрацювали форсування водних перешкод на танках.

Відповідне відео з навчань показав начальник прес-служби Управління оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ Анатолій Прошин.

"Скоро на телебаченні. У оперативному командуванні "Захід" відпрацьовують форсування", - сказано в описі.

Новини
В Україні створили "грозу" для російських безпілотників на Донбасі

Судячи з відео, танк повністю занурився під воду, продовжуючи рух, після чого вибрався на сушу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в зоні відводу озброєння відбулися навчання танкістів з метою визначити рівень підготовки бійців до контрнаступу.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Об'єкти
Збройні сили Українивоєнна техніка
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
7
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги