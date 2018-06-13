Занурився під воду: ВСУ показали вражаюче форсування річки на танках

Збройні сили України відпрацювали форсування водних перешкод на танках.
Відповідне відео з навчань показав начальник прес-служби Управління оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ Анатолій Прошин.
"Скоро на телебаченні. У оперативному командуванні "Захід" відпрацьовують форсування", - сказано в описі.
Судячи з відео, танк повністю занурився під воду, продовжуючи рух, після чого вибрався на сушу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в зоні відводу озброєння відбулися навчання танкістів з метою визначити рівень підготовки бійців до контрнаступу.
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