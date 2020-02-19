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19 лютого • оновлено в 12:28
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Занудьгував за мирною Україною: на Донбасі впіймали терориста "ЛНР"

2.1т
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На одному з блокпостів на Луганщині воїни Національної гвардії України затримали місцевого жителя, який був членом незаконних збройних формувань окупантів.

Як повідомляється на сайті МВС, військовослужбовці підрозділу НГУ в ОТУ "Північ" виявили підозрілу особу, яка намагалася перетнути блокпост поблизу Городища.

Затримання терориста

Затримання терориста

"24 канал"

У пошуковій базі ситуаційного центру громадянин 1958 року був відзначений, як особа, причетна до незаконного збройного формування і підлягає затриманню.

У підсумку чоловіка доставили в Біловодське відділення поліції ГУ Національної поліції в Луганській області за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого статтею 260 Кримінального кодексу України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці січня в Києві правоохоронці затримали терориста "ДНР", який в ніч з 24 на 25 січня стріляв в поліцейських і поранив 25-річного дільничого офіцера.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Місце
Україна
Теги
Новини ЛНР Національна гвардія
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