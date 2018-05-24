Замовник вбивства Вороненкова оголошений у розшук: в поліції уточнили

Російського кримінального авторитета Володимира Тюріна, який підозрюється в організації вбивства депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, таки оголосили у міжнародний розшук.

"З 16 травня, згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу, згаданий громадянин оголошений у міжнародний розшук", - повідомив прес-секретар Національної поліції Ярослав Тракало, передає "Українська правда".

Зазначається, що оголошенню передувала офіційна процедура і клопотання від ГПУ та українського бюро Інтерполу.

"ГПУ звернулася до українського бюро Інтерполу, передавши пакет документів на оголошення Тюріна у міжнародний розшук. Українське бюро Інтерполу направило цей пакет документів до Генерального секретаріату Інтерполу, де після їхнього вивчення було прийняте рішення про задоволення клопотання української сторони", - пояснив Тракало.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Інтерпол відмовився оголошувати Тюріна в розшук, пославшись на нібито політичне переслідування.

Вороненков був застрелений 23 березня 2017 року в центрі Києва, коли прямував на зустріч з іншим екс-депутатом Держдуми Іллею Пономарьовим. Екс-депутат отримав одну кулю в шию, дві в область обличчя, одну в живіт і помер на місці.

Вбивцею Вороненкова виявився 28-річний екс-боєць Нацгвардії Павло Паршов, уродженець Севастополя, який проживав у Дніпрі.

У жовтні 2017 року ГПУ заявила, що замовником вбивства є російський кримінальний авторитет Володимир Тюрін.

На початку травня прокуратура завершила розслідування вбивства Вороненкова.