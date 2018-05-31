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"Замішана Росія": названа причина вибухів на складі боєприпасів в Балаклії

1.4тЧитати новину російською

У Балаклії Харківської області вибухи на складі боєприпасів в березні 2017 почалися через атаки ударного безпілотника.

Слідство встановило, що апарат прилетів з території іншої країни, повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос в ефірі каналу "ОТБ" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця матеріалу).

"У слідства є головна версія - це ударний безпілотний апарат, який прибув не з території України, "відбомбився" і повернувся назад. Модель цього ударного безпілотного апарату була продемонстрована в РФ на параді збройних сил", - розповів Матіос.

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Щодо вибухів в Балаклії, які відбулися в травні 2018 року, головний військовий прокурор зазначив, що слідство перевіряє версію неправильного розмінування і деактивації боєприпасів, що залишилися.

Як писав OBOZREVATEL, в Міністерстві оборони України пояснили, що стало причиною нових вибухів на території військової бази в місті Балаклія Харківської області.

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Тема
Пожежа на військовму складі у Балаклії
Місце
Україна
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