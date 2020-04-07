Замах на кримінального авторитета "Мультика" в Миколаєві: названо п'ять версій

Правоохоронці розглядають п'ять основних версій замаху на миколаївського кримінального авторитета Михайла Тітова ("Мультика").

Серед них – помста, розподіл сфер впливу в кримінальному середовищі, конкуренція, борги і замовне вбивство, відзначив заступник глави Національної поліції України – начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе в коментарі "Миколаївським новинам".

Михайло Тітов Novosti-N.org

"Перша – злочин скоєно на грунті помсти. Друга – він пов'язаний з перерозподілом кримінальних сфер впливу в регіоні. Не виключаємо, що також приводом послужила конкуренція в бізнесі. Четверта версія – злочин скоєно через неповернені борги або на ґрунті неприязних відносин. П'ята – цей замах було скоєно на замовлення", – розповів він.

Разом з тим, в поліції поки не виділяють жодну з версій як пріоритетну і відпрацьовують всі напрямки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 квітня в Миколаєві пострілом в голову поранили бізнесмена Михайла Тітова, який також відомий в кримінальному світі як "Мультик". Стрілянина трапилася у дворі офісного центру "Техноконтракт" в центрі міста.

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