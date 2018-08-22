Замах на Гандзюк: поліція уточнила кількість підозрюваних

Глава Нацполіції Сергій Князєв підтвердив, що у справі про напад на працівницю Херсонської міськради, активістку Катерину Гандзюк є 6 затриманих підозрюваних.

"На сьогодні слідством притягуються до кримінальної відповідальності шестеро громадян України, яких ми підозрюємо в участі або співучасті у скоєнні цього злочину", - сказав він журналістам у середу, 22 серпня, передає "Українська правда".

За його словами, в середу також відбудеться ряд судових засідань щодо обрання запобіжного заходу ще двом підозрюваним особам.

Нагадаємо, Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля її будинку 31 липня. 3 серпня поліція повідомила про затримання одного підозрюваного, яким виявився Микола Новиков. 6 серпня суд вирішив взяти його під варту до 1 жовтня.

7 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв розповів, що у справі з'явився ще один підозрюваний. Також у поліції оприлюднили нові дані про кислоту, якою облили активістку. Наступного дня генпрокурор Юрій Луценко розповів, кого СБУ підозрює у замаху на активістку.

20 серпня суд заарештував іншого підозрюваного Віктора Горбунова до 16 жовтня. Більше того, Князєв розповів, що всього затримано п'ятеро осіб. За його словами, більшість з них - учасники АТО.