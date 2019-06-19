Залишився в дурнях: як Фукса розвели на $200 тисяч. Ексклюзивний документ

Скандальний російсько-український олігарх Павло Фукс, який так хотів опинитися у VIP-списку на інавгурацію президента США Дональда Трампа, в результаті залишився в дурнях і загримів у гучний скандал.

OBOZREVATEL отримав документ, який доводить, що Фукс заплатив американському лобістові Юрію Ванетіку за два квитки нечувану суму – 200 тисяч доларів. Однак ділок залишився незадоволений місцями і зажадав повернути гроші.

Ванетік відмовився, за що Фукс пригрозив "розірвати його". А після олігарх навіть подав позов в американський суд, виставляючи себе жертвою афери лобіста. Детальніше – в матеріалі.

"Це позов про шахрайство, умисне введення в оману, порушення контракту і незаконне збагачення. Відповідач – Юрій Ванетік – обдурив позивача Павла Фукса на 200 тисяч доларів, обіцяючи, що він може отримати для Фукса VIP-пакет на інавгурацію президента США 2017 року (кращі місця, квитки на ексклюзивні інавгураційні бали і доступ до інших спеціальних подій). Та всього цього не було. Це була афера", – йдеться у зверненні адвокатів олігарха в суд США. Документ виявився в розпорядженні OBOZREVATEL.

Юристи відзначають, що коли Фукс "попросив" повернути гроші, Ванетік звинуватив в проблемах вірогідного посередника – Meadowood PR. За словами лобіста, він уклав з компанією контракти на надання VIP-пакету інавгурації.

Однак адвокати Фукса стверджують, що надати копію контракту або контактну інформацію для Meadowood PR Ванетік відмовився.

Як раніше з'ясувало Al Jazeera, Фукс не просто просив лобіста повернути йому 200 тисяч доларів – він погрожував йому. Два авторитетних джерела видання повідомили, що олігарх був в люті через те, що залишився з поганими місцями. Тому він попередив Ванетіка, що якщо не отримає гроші назад, то "розірве його". Стверджується, що потім він озвучив серію погроз іншим особам, які брали участь в угоді.

Павло Фукс Економічна правда

Що цікаво, присутність щонайменше дюжини українських політиків і бізнесменів (деякі з них мають тісні зв'язки з Росією), на інавгурації 2017 року викликало інтерес у спецпрокурора Роберта Мюллера, повідомляє New York Times. У повідомленні говориться, що деякі з українських гостей "просували великі угоди або мирні плани" відповідно до інтересів Кремля.

інавгурація Трампа

Мюллер розслідував втручання Росії у вибори 2016 року, і газета заявила, що федеральні прокурори США вивчали і діяльність деяких українців на інавгурації. Фукс, який був серед них, намагався повернутися в США в грудні 2017 року, але був затриманий і відправлений прикордонниками, які відкликали його візу.

Олігарх, який володіє нерухомістю в Нью-Йорку та Маямі, тоді заявив, що став жертвою адміністративної помилки. Американські чиновники не прокоментували, чи було їх рішення пов'язане з погрозами Ванетіку або з іншою вкрай сумнівною діяльністю Фукса. Але сам олігарх в лютому 2019 року визнав, що проблеми з візою виникли якраз через конфлікт з лобістом.

Чим "прославився" Павло Фукс:

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