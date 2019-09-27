"Залишився гнійник після розпаду СРСР": російський письменник закликав розділити Україну

Російський письменник-фантаст Сергій Лук'яненко закликав розділити Україну.

Про це фанат "руского міра" заявив під час візиту до окупованого Донецьку, навівши приклад з Чехословаччиною.

"Величезні частини Росії, єдиної загальної російської держави були свого часу від Росії відірвані, відторгнуті, штучно прирізані, названі частиною іншої держави і так далі. Тобто залишився такий гнійник, нарив після розпаду СРСР, який все це тримав і цементував разом.

У такій ситуації, найбільш чесне і розумне, що повинна була зробити держава, в якій це сталося, я зараз маю на увазі Україну, це провести референдум, дати якусь найширшу автономію, щоб виникло взаєморозуміння між регіонами, або дійсно відпустити, як Чехія і Словаччина спокійно і мирно розійшлися і живуть. Але, на жаль, цього не відбулося", - замарив фантаст.

При цьому Лук'яненко висловив захоплення окупованим і спорожнілим Донецьком, який "навіть у воєнний час продовжує жити культурним життям і зберігати свою красу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше письменник-терорист Прилєпін поскаржився на те, що всі жителі Донбасу є українцями і сильно відрізняються від росіян.

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