"Залишимося німими?!" Українці збунтувалися через "заглухлу" справу Гандзюк

У понеділок, 4 листопада, в річницю смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк українці підірвали мережу безліччю протестних постів. У них вони обурилися через відсутність зрушень в резонансній справі та закликали владу покарати винних у трагедії.

Нагадаємо, Гандзюк померла в лікарні через наслідки здійсненого в липні 2018 року нападу – тоді дівчину облили сірчаною кислотою. У Facebook громадські активісти, журналісти та її друзі пообіцяли зробити все можливе для розкриття гучного злочину і закликали громадськість приєднатися до акції протесту біля Офісу президента України.

Катерина Гандзюк Facebook Анни Бабинець

"Хто такі громадські активісти? Це ті люди, які не просто хочуть змін на краще, а щось для цього роблять. Роблять для інших і замість інших. Вони не бояться висловлювати те, про що думає більшість. Часом, як здається, вони лізуть "з ножем на паротяг", але саме завдяки їм і починаються всі зміни на краще. Ними рухає небайдужість, нетерпимість до несправедливості та врешті-решт віра в те, що добро перемагає зло. Катя була однією з таких людей", – пише активіст Павло Кащук.

Він нагадав, що Гандзюк боролася в своєму рідному Херсоні з місцевою проросійською владою, продажною поліцією, корупціонерами і криміналітетом у владі. Вона робила це, незважаючи на постійні погрози і в підсумку поплатилася за свою принциповість життям.

"Добре спланована і неймовірно жорстока кара – одного разу під її ж будинком Катю облили сірчаною кислотою. Провівши в страшних муках не один тиждень, Катя пішла. Пішла, щоб стати символом. Але символом чого? Символом боротьби суспільства за свої права чи символом реваншу старої системи? Це питання все ще без відповіді", – підкреслив Кащук.

Він додав, що справа про вбивство активістки сталао справжнім викликом для всіх: для старої влади, для нової влади, для суспільства. Адже, незважаючи на результати розслідувань, замовники досі не покарані й зберігають вплив.

"Ніякій владі не потрібен прецедент покарання винних у цій справі. Прецедент, який дасть тисячам таких, як Катя, віру в справедливість, віру в свої сили і бажання боротися далі, боротися за інших. Громадські активісти – це голос суспільства, без якого воно швидко оніміє. А це як раз те, що їм потрібно. Залишимося ми німими чи черговий раз доведемо, що з нами так не можна? Залежить тільки від нас", – написав Кащук.

Він закликав небайдужих українців вийти на всеукраїнську акцію в пам'ять про Гандзюк, яка відбудеться в 40 містах України 4 листопада. У Києві мітинг пройде безпосередньо на Банковій.

Також свій протест в мережі висловила журналістка Анна Бабинець. Її теж збентежила абсолютна тиша в розслідуванні та безкарність замовників і вбивць Гандзюк через рік після трагедії.

"Рік з дня смерті Катерини Гандзюк. Я познайомилася з Катею за три тижні до цього, в київській лікарні, де її рятували від опіків. Записували інтерв'ю, говорили про замовників обливання її кислотою. Тоді здавалося, що буде ще час на розлоге інтерв'ю з камерами і розмовами про все на світі. Пам'ятаю ту неділю з новинами про смерть Катерини. Спочатку був шок, а потім розуміння: єдине, що ми можемо зробити як журналісти – залишити всі справи і розслідувати це вбивство", – пише журналістка.

Бабинець розповіла, що в ході тривалих розслідувань її колегам вдалося знайти тисячі зачіпок і десятки версій. Більш того, вони навіть записали інтерв'ю з фігурантом справи Олексієм Левіним, який утік з країни, чого досі не вдалося офіційному слідству.

Катерина Гандзюк Facebook Богдана Ковальова

"Ми склали і опублікували список "людей у погонах", які могли бути причетні до нападу на Катю. Після виходу розслідування авторів фільму допитали в СБУ, ми передали тонни зібраного матеріалу. І, ви знаєте, нічого. Нікого зі списку людей в погонах навіть не допитали. Жодного руху в офіційному розслідуванні за останні півроку ми не спостерігаємо, хоча стежимо за кожним кроком. Ні нова влада, ні нові обіцянки нічого не дають. Це суперпечально і несправедливо, що немає ніяких хороших новин в цю сумну річницю", – поділилася криком душі Бабинець.

Тим часом радник голови Херсонської ОДА Богдан Ковальов взагалі поскаржився на те, що людей, які намагаються розслідувати вбивство Гандзюк, переслідує постійна небезпека. Їм погрожують і навіть роблять спроби замаху.

"Рівно рік, як померла Катерина Гандзюк. Трохи більше року, як вчинили напад на Катерину, по-звірячому обливши кислотою за її активну позицію в боротьбі з місцевою мафією. Ще півроку тому я і не підозрював про те, що приїду в Херсон і зіткнуся з місцевою мафією, яка пожерла всі правоохоронні органи Херсонської області, і за мою позицію по мені будуть працювати брудом і погрозами, а в підсумку зроблять замах, підірвавши фугас на підвіконні мого житла", – обурюється він.

Ковальов додав, що кожен день йому доводиться стикатися з продажністю представників місцевих активістів, журналістів і правоохоронних органів.

"Вони разом намагаються зберегти тих, хто розсівся на потоки й інтригами і залякуванням продовжують їм дні свавілля в області. Я співчуваю Віктору Гандзюку (батько Катерини. – Ред.) і зі свого боку зроблю все від мене можливе, щоб замовники вбивства Каті були покарані!" – пообіцяв Ковальов.

Також пост, присвячений річниці смерті активістки, опублікував волонтер, журналіст Родіон Шовкошитний. Він зазначив, що смерть Гандзюк об'єднала абсолютно різних людей, які вже рік разом тиснуть на МВС, СБУ, ГПУ і владу з президентами і продовжать це робити.

"Всі імена відомі, але Мангер на свободі, Рищук з Гордєєвим як і раніше навіть без підозр, Павловський демонстративно не ходить на свої суди, Меріков і кум Торбіна продовжують мусорити, Левін – відпочивати і ще купа місцевих прокурорів і слідчих, які брали участь в саботажі справи, продовжують працювати на своїх місцях", – обурився він.

Підтримав протестні настрої українців і журналіст Юрій Бутусов. Він порівняв вбивство Гандзюк із вбивством моралі та честі, закликавши українців прийти на мітинг під Офісом президента.

"Важкість цих тортур неможливо осмислити, немов тисячі цвяхів забили в тіло на місці випалених нервових закінчень... У цій справі випалено все – мораль, довіра, поняття, принципи, честь, героїзм. Здавалося, це немислимо, неможливо. Рік тому виявилося – можливо. І поки не знайдені і не засуджені всі причетні – кислота продовжує палити. Палити пам'ять, палити совість. У цій справі найболючіше тепер пече вимога справедливості. Сьогодні, 19.00, Офіс президента. Треба бути – щоб не забути", – написав він.

Як писав OBOZREVATEL:

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