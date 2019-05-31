Загинула бригада "Укренерго": стали відомі подробиці жахливої ДТП під Тернополем

Поліція вручила підозру водієві позашляховика, який влаштував масштабну ДТП у Тернопільській області. У результаті зіткнення авто c фурою загинули чотири людини – працівники бригади "Укренерго".
Водієві, який вижив, 60 років, він житель обласного центру. Сьогодні постраждалий перебуває у лікарні.
"Чоловікові оголосили підозру і відповідно до ст. 286 ч. 3 КК – затримали. Біля його палати цілодобово чергує конвой", – розповіли в прес-службі ГУНП Тернопільщини.
У ДТП загинули чотири людини
Один із загиблих – 61-річний старший майстер Тернопільського ділянки повітряних ліній Богдан Брилінський. У чоловіка залишилася дружина Галина, і двоє синів: Михайло і Орест.
Наші журналісти зв'язалися з Орестом, однак молодик не міг говорити. "Зараз збираємося в морг. Якщо можна, давайте пізніше", – сказав він.
Трагедія трапилась біля с. Заруддя
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області 30 травня лоб у лоб зіткнулися "Газель" і Toyota. У результаті загинули чотири людини. Аварія трапилася через те, що водій Toyota виїхав на зустрічну смугу.
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