ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Загинула бригада "Укренерго": стали відомі подробиці жахливої ДТП під Тернополем

1.7тЧитати матеріал російською

Поліція вручила підозру водієві позашляховика, який влаштував масштабну ДТП у Тернопільській області. У результаті зіткнення авто c фурою загинули чотири людини – працівники бригади "Укренерго".

Водієві, який вижив, 60 років, він житель обласного центру. Сьогодні постраждалий перебуває у лікарні.

"Чоловікові оголосили підозру і відповідно до ст. 286 ч. 3 КК – затримали. Біля його палати цілодобово чергує конвой", – розповіли в прес-службі ГУНП Тернопільщини.

У ДТП загинули чотири людини

У ДТП загинули чотири людини

Один із загиблих – 61-річний старший майстер Тернопільського ділянки повітряних ліній Богдан Брилінський. У чоловіка залишилася дружина Галина, і двоє синів: Михайло і Орест.

Наші журналісти зв'язалися з Орестом, однак молодик не міг говорити. "Зараз збираємося в морг. Якщо можна, давайте пізніше", – сказав він.

Новини
"Відкинуло на 100 м!" Під Херсоном у страшній ДТП загинули діти
Трагедія трапилась біля с. Заруддя

Трагедія трапилась біля с. Заруддя

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області 30 травня лоб у лоб зіткнулися "Газель" і Toyota. У результаті загинули чотири людини. Аварія трапилася через те, що водій Toyota виїхав на зустрічну смугу.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
КриміналВійна на дорогах
Місце
УкраїнаТернопіль
Теги
ДТПавтокриміналНаціональна поліція України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки