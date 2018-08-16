Залишилася вагітна наречена: боєць ООС загинув у страшній ДТП напередодні свого весілля

У середу, 15 серпня, о 16:30 на трасі Житомир-Бердичів у ДТП загинув 33-річний прапорщик Олександр Ліщук.

Боєць ООС на Донбасі їхав на власне весілля, повідомляє прес-служба оперативного командування "Північ" у Facebook. За словами товаришів, Ліщук був світлою і позитивною людиною. До Збройних сил він прийшов у 2005 році, а на фронті з 2014-го.

"Разом зі своїм 2-м батальйоном захищав Маріуполь, Гукове і Червонопартизанськ, Волноваху і Гранітне, потім був на териконах біля окупованого Докучаєвська, у 2016-2017 році - у Верхньоторецькому", - сказано у повідомленні.

Він їхав у відпустку із зони виконання бойового завдання на Луганщині. У бійця залишилася вагітна наречена.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі була важко поранена 20-річна дівчина-морпіх. На даний момент її вже прооперували.