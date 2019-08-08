Залишають дітей стікати кров'ю: в Україні лавина цинічних ДТП

Спроба уникнути відповідальності за ДТП штовхає деяких учасників дорожнього руху на злочин.

Останнім часом в Україні зафіксовано низку випадків, коли водії здійснювали наїзд на дитину, після чого одразу ж зникали з місця події.

Детальніше про небезпечну тенденцію – у публікації OBOZREVATEL.

Навіть не зупинився

Один зі свіжих випадків трапився 6 серпня у Сєвєродонецьку Луганської області. Там мотоцикліст збив у дворі будинку 7-річну дитину і втік. Дівчинка була доправлена в лікарню, а поліцейські відразу ж почали пошук втікача. Вже за годину байкер, 20-річний місцевий житель, був затриманий.

Аналогічний випадок трапився раніше в с. Червоне Андрушівського району Житомирщини. 31-річний мотоцикліст збив 6-річну дівчинку і поїхав; дитина отримала травми. Утікача вдалося затримати.

Ілюстрація

Схожа ДТП трапилася і в м. Пологи Запорізької області. Там жертвою "гонщика" стала 16-річна велосипедистка. На щастя, дівчина не отримала важких травм.

Трагедією закінчилася страшна аварія в с. Свобода Закарпатської області – п'яний як чіп водій збив 17-річного Михайла Шеремету. Хлопця на місці аварії намагався врятувати його 15-річний друг, але травми були надто серйозними, і Михайло помер по дорозі в лікарню.

17-річний Михайло Шеремета

Місцеві жителі розповіли OBOZREVATEL, що якби водій відразу допоміг відвезти збитого ним пішохода у клініку – у хлопця був би шанс на порятунок.

Поліція зрештою затримала зловмисника, ним виявився житель села – фанат нічних перегонів.

Поліція: всіх знайдемо!

Залишаючи місце ДТП, водії розраховують, що їх не знайдуть. Оманлива думка.

У поліції OBOZREVATEL розповіли, що існує комплекс оперативних заходів, в результаті яких вдається встановити особу втікача.

Наприклад, на місці події залишаються фрагменти автомобіля: осколки фар, фарба, розбите дзеркало, за якими встановлюється марка автомобіля, номерний знак та особа власника.

Після ДТП на місці залишаються фрагменти транспортного засобу ivi.ua

"Найважче розслідувати ДТП, скоєну на безлюдній ділянці дороги в темну пору доби. Але і тут особистість водія вдається встановити, завдяки фрагментам на асфальті і випадковим свідкам", – розповіли у поліції.

Зазначимо, що втеча з місця ДТП, де є потерпілі, є кримінальним правопорушенням, за яке передбачено позбавлення волі від двох до восьми років.

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кропивницькому інструктор з водіння збив 12-річну велосипедистку. Від отриманих травм школярка померла на місці події.

В Одеській області мікроавтобус протаранив легковий автомобіль, в якому перебувала сім'я. У результаті двоє людей загинули і ще четверо отримали травми.

У Миколаївській області легковий автомобіль лоб у лоб зіткнувся з автобусом. В результаті загинули пасажири легковика: чоловік, дружина і двоє дітей.

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