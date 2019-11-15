Присутні аплодували: у Черкасах засудили винного у смерті родини поліцейського. Фото, відео

Винуватцю ДТП у Черкасах, внаслідок якої загинули молода жінка та її 4-річний син, присудили 10 років позбавлення волі.

Обвинуваченому Миколі Захаренку Придінпровський районний суд виніс вирок у п’ятницю, 15 листопада. Розгляд справи тривав майже 16 місяців, повідомив із зали суду кореспондент OBOZREVATEL (щоб побачити відео, доскрольте до кінця).

Крім ув’язнення, Захаренко повинен сплатити матеріальну шкоду в розмірі 85 тисяч гривень, моральну шкоду – 5 тисяч та процесуальні витрати – 39 тисяч гривень.

Суд виніс вирок Миколі Захаренку

Більше року обвинувачений намагався довести свою непричетність до злочину. На судових засіданнях він неодноразово повторював, що за кермом "BMW" сидів інший чоловік, а сам Захаренко спав п’яним на задньому сидінні.

Провина підозрюваного була доведена внаслідок численних експертиз, які підтвердили наявність крові Захаренка на подушці безпеки.

Під час оголошення довгоочікуваного вироку усі присутні в судовій залі аплодували.

Вирок поки що не набрав законної сили, оскільки триває час для подання апеляції. Микола Захаренко прокоментував, що свою провину у смерті родини й надалі не визнає та оскаржуватиме судове рішення. .

У ДТП загинула родина поліцейського

OBOZREVATEL повідомляв: фатальна ДТП сталась 24 липня 2018 року на перехресті вулиць Чорновола та Чайковського у Черкасах. Водій "BMW" протаранив "Fiat", який відкинуло на пішохідний перехід, де переходили дорогу мама з 4-річною дитиною. Вони загинули на місці аварії.

Олександр Коровін у страшній ДТП втратив родину

Жертвами аварії стали 27-річна Ірина Коровіна разом із 4-річним сином Андрійком – родина черкаського полісмена.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Черкасах водій Mercedes-Benz на польських номерах збив жінку й намагався втекти. Очевидці вчинили над ним самосуд.

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