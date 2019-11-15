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15 листопада • оновлено в 14:37
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Присутні аплодували: у Черкасах засудили винного у смерті родини поліцейського. Фото, відео

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Винуватцю ДТП у Черкасах, внаслідок якої загинули молода жінка та її 4-річний син, присудили 10 років позбавлення волі.

Обвинуваченому Миколі Захаренку Придінпровський районний суд виніс вирок у п’ятницю, 15 листопада. Розгляд справи тривав майже 16 місяців, повідомив із зали суду кореспондент OBOZREVATEL (щоб побачити відео, доскрольте до кінця).

Крім ув’язнення, Захаренко повинен сплатити матеріальну шкоду в розмірі 85 тисяч гривень, моральну шкоду – 5 тисяч та процесуальні витрати – 39 тисяч гривень.

Суд виніс вирок Миколі Захаренку

Суд виніс вирок Миколі Захаренку

Більше року обвинувачений намагався довести свою непричетність до злочину. На судових засіданнях він неодноразово повторював, що за кермом "BMW" сидів інший чоловік, а сам Захаренко спав п’яним на задньому сидінні.

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Провина підозрюваного була доведена внаслідок численних експертиз, які підтвердили наявність крові Захаренка на подушці безпеки.

Під час оголошення довгоочікуваного вироку усі присутні в судовій залі аплодували.

Вирок поки що не набрав законної сили, оскільки триває час для подання апеляції. Микола Захаренко прокоментував, що свою провину у смерті родини й надалі не визнає та оскаржуватиме судове рішення. .

У ДТП загинула родина поліцейського

У ДТП загинула родина поліцейського

OBOZREVATEL повідомляв: фатальна ДТП сталась 24 липня 2018 року на перехресті вулиць Чорновола та Чайковського у Черкасах. Водій "BMW" протаранив "Fiat", який відкинуло на пішохідний перехід, де переходили дорогу мама з 4-річною дитиною. Вони загинули на місці аварії.

Олександр Коровін у страшній ДТП втратив родину

Олександр Коровін у страшній ДТП втратив родину

Жертвами аварії стали 27-річна Ірина Коровіна разом із 4-річним сином Андрійком – родина черкаського полісмена.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Черкасах водій Mercedes-Benz на польських номерах збив жінку й намагався втекти. Очевидці вчинили над ним самосуд.

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Місце
Україна Черкаси
Теги
ДТП судові рішення вирок 10 років
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