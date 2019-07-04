"Закрив собою побратимів": у лікарні помер боєць-герой ЗСУ

4 липня у лікарні міста Курахове помер воїн 24-ї окремої механізованої бригади, який напередодні підірвався на фугасі.

25-річний герой закрив собою побратимів. Про це повідомляється на сторінці 24-ї ОМБр у Facebook.

Едуард Лобода, військовослужбовець 24-ї ОМБр ім. Короля Данила

"З великим сумом повідомляємо, що сьогодні, 4 липня 2019 року у міській лікарні Курахового від отриманих поранень помер воїн Королівської бригади — старший солдат Лобода Едуард Віталійович. 3 липня він разом із побратимами забезпечував прикриття ділянок, де прогнозувалися дії диверсійно-розвідувальних груп противника. За попередньою інформацією було відомо, що протягом останнього місяця противник невеликими групами проникав у Мар'їнку, встановлюючи міни як на маршрутах пересування військових, так і цивільних", — зазначено у повідомленні.

Загиблий солдат, згідно із повідомленням, очолював групу, яка мала припинити проникнення диверсійних груп противника у Мар'їнку.

"Група наших військових, яку очолював старший солдат Лобода, вибрала правильний рубіж для протидії, що дозволило унеможливити проникнення ворожих диверсантів у район наших підрозділів. Але напередодні противник встиг встановити на даному напрямку фугаси з новітніми датчиками руху російського виробництва. Едуард, який ішов попереду своєї групи, прикрив побратимів від вибуху, прийнявши весь удар на себе", — розповіли про подробиці загибелі воїна у 24-й ОМБр.

За життя Едуарда Лободи медики боролися протягом доби. Але поранення виявилося несумісним із життям і боєць помер.

Едуард Лобода народився у Сумській області 2 січня 1994 року.

"Він був патріотом і воїном. Людиною, якій не бракувало мужності і відваги. Справжнім, щирим і надійним. Вічна пам'ять тобі, друже. Спи спокійно", — відгукуються про загиблого воїна побратими.

Як повідомляв OBOZREVATEL 1 липня 2019 року бойовики прицільно обстріляли санітарну машину, яка їхала евакуйовувати пораненого бійця з-під Водяного. Водій, боєць 36-ї ОБМП Сергій Майборода, загинув на місці. Двох військовослужбовців із важкими пораненнями доправили в лікарню. Там, не приходячи до тями, померла санінструктор 36-ї ОБМП Ірина Шевченко.

Ще один обстріл санітарного транспорту терористи вчинили 2 липня. Постраждали двоє волонтерів.

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