"Закопала живою!" Стали відомі подробиці жорстокого вбивства військовою немовля на Волині

В місті Устилуг Волинської області жінка-військовослужбовець народила вдома первістка, спакувала тіло в коробку і закопала на городі. За однією з версій, малюк був живим до того, як опинився під землею.

Про це "Район.Володимир-Волинський" повідомили сусіди. Жінка, яку з кровотечею забрали до лікарні, розповіла медикам, що була на 8 тижні вагітності і в неї трапився викидень, хоча спершу заперечувала таку інформацію.

Після огляду пацієнтки, фахівці повідомили, що та перебувала приблизно на 23 тижні вагітності і, найімовірніше, у неї почалися передчасні пологи.

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За словами сусіда, правоохоронці обшукали навіть автомобілі, що "викачують каналізацію", –думали, що тіло дитини викинули саме туди. Згодом з’ясувалося, що жінка із сестрою купували в магазині коробку.

"І вже на наступний день звернули увагу на свіожоскопане місце на городі. Там і знайшли тіло дитини. Воно було сховане в коробці", – повідомив він.

Видання зазначило, що жінка з сестрою служила у прикордонних військах.

"Ми всі бачили, що останнім часом у неї став помітним невеликий животик, який вона старанно перетискала та ховала під формою. Подейкували, що вона навіть заміж збирається… Кажуть, що дитина була живою до того, як її закопали..." – розповіла сусідка.

Журналісти додали, що офіційної інформації від поліції поки немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Устилуг (Волинська область) жінка-військовослужбовець вбила свою новонароджену дитину. Увечері 29 липня медики повідомили поліції, що в лікарню поступила породілля з кровотечею, але без дитини.

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