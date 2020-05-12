Законопроєкт про водний транспорт легалізує незаконне видобування піску – ЗМІ

Лобійований народним депутатом Миколою Тищенком законопроєкт "Про внутрішній водний транспорт України" може легалізувати незаконне видобування піску. На думку експертів, він фактично дає старт розграбуванню надр.

Про це йдеться в статті видання "Страна". У ній наголошується: викликаний законопроєктом резонанс виник насамперед через протистояння Тищенка та керівника аграрної компанії "Нібулон" Олексія Вадатурського. Останній має свій великий річковий флот і активно критикує законопроєкт. Тищенко ж звинувачує власника агрохолдингу в спробах підкупити депутатів.

Однак мало хто звертає увагу на приховані в законопроєкті норми, що здатні повністю змінити схему роботи одного з найбільших тіньових ринків України – з незаконного видобування піску.

Автори матеріалу переконані: якщо закон буде ухвалений, то пісок, який дістається з дна під час днопоглиблення, можна продавати фактично без контролю. Тобто в разі ухвалелння проєкту буде дано старт офіційному розграбуванню надр. Адже сьогодні законним вважається тільки видобування піску за спеціальними ліцензіями.

Ідея ухвалення спеціального закону щодо водного транспорту не нова, вона обговорюється ще з 2012 року, але жоден із запропонованих раніше варіантів врегулювання галузі не був підтриманий парламентом. Законопроєкт №1182-1-д був зареєстрований в парламенті в січні цього року. Його ініціатори (депутатська група, зокрема Микола Тищенко, Юрій Кисіль, Андрій Клочко та інші) аргументували необхідність ухвалення документа "загальнодержавним курсом на інтеграцію в європейське співтовариство".

Як стверджується в пояснювальній записці, у проєкті передбачена імплементація базових положень директив і регламентів ЄС у галузі водного транспорту.

Однак, крім норм щодо роботи водного транспорту, законопроєкт містить також норму, що дозволяє вільно розпоряджатися піском, отриманим в процесі днопоглиблення: його можна буде вільно продавати без будь-якого контролю.

"Тут явна схема. Якщо проєкт ухвалять, компанія, що отримає державний підряд на днопоглиблення і, відповідно, оплату за виконані роботи, зможе ще й додатково продавати весь пісок, отриманий в процесі днопоглиблення. Виходить, що їй заплатять двічі", – переконаний ексзаступник міністра інфраструктури Олександр Кава.

У статті зазначено, що зараз пісок, який дістають під час робіт із днопоглиблення, просто відкидають в сторону від фарватеру, тобто, він залишається в річці і його розносить течією по дну. З ухваленням закону на днопоглибленні можна робити ще й "побічний" пісочний бізнес, який може виявитися чи не вигіднішим від основного.

Водночас, за словами Олександра Кави, оскільки пісок активно використовується в будівництві, зокрема дорожньому, можна було б законодавчо зобов'язати днопоглиблювачів безкоштовно передавати всі обсяги піску на дорожнє будівництво.

"Пісок використовується для обсипання дорожнього полотна. Додаткові безкоштовні обсяги дали б змогу знизити собівартість дорожніх робіт на 5-10%", – вважає Кава.

Автори статті нагадують, що бізнес на видобуванні піску давно є схемним. Його видобування без ліцензії в Україні заборонене і вважається кримінальним злочином. Частиною 4 статті 240 КК України (Порушення правил охорони або використання надр) передбачено від 5 до 8 років позбавлення волі. До того ж в Україні приблизно 600 родовищ піску, тільки половина з них розробляється офіційно.

"Пісок – це один із найбільш тіньових сегментів надровидобування. Цьому сприяє порівняно простий спосіб видобування та масовий попит. Це не бурштин, який потрібно продавати за кордон. Пісок можна величезними обсягами збувати в Україні. За собівартості тонни до 30 гривень його реально продавати за 100-150 гривень. Обсяги цього ринку – мільйони тонн і мільярди гривень на рік. Цей бізнес давно кришують силовики", – розповів один із експертів, ознайомлений із ситуацією на ринку піску.

Як запевняють експерти, більшість нелегалів "сидить" саме на річках і озерах. Тепер вони можуть отримати законний статус.

"Тільки в Київській області ринок піску оцінюється в 7-8 млн тонн на рік. А з ухваленням нового закону підряди на днопоглиблення стануть особливо привабливими, тому боротьба за них стане жорсткішою. Отже, зростуть і відкати чиновникам, які ухвалюють рішення. Причому ця схема – без перебільшення золоте дно як для самих видобувачів, так і для чиновників", – говорять автори статті з посиланням на власні джерела.

За словами директора компанії "Південьсудноремонт" Сергія Бурківця, питання днопоглиблення в Україні зараз постає дуже гостро, оскільки катастрофічно обміліли і річки, і канали. Тобто обсяг робіт для днопоглиблювачів (і можливості з видобування піску) просто колосальні. Водночас виникає проблема загрози екології.

"Можна такого нарити, що і русло зміниться, є ризики обвалу берегів, тобто можуть посилитися екологічні проблеми, які вже й так є. Тому видобування піску, якщо воно й вестиметься, має контролюватися державою. Це надра, які належать народу", – зазначає Бурковець.

Раніше народний депутат від "Слуги народу" Володимир Крейденко в інтерв'ю OBOZREVATEL різко розкритикував наявну редакцію законопроєкту "Про внутрішній водний транспорт України" і розповів про те, які правки в нього треба внести, щоб зупинити піщаних браконьєрів і розграбування надр, які належать народу.

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