Закарпаття отримало нового главу СБУ: у мережі пригадали скандали з минулого

Новим начальником Управління Служби безпеки України в Закарпатській області став Володимир Пахнюк, який раніше очолював відповідну структуру на Житомирщині.

Указ про призначення підписав президент України Петро Порошенко 26 жовтня. У той же час у мережі пригадали корупційні скандали, пов'язані з новоспеченим главою СБУ на Закарпатті.

Так, раніше журналісти стверджували, що тодішній глава СБУ Житомирщини причетний до земельних махінацій, приховування сімейного бізнесу. Потім у нього також знайшовся елітний котедж під Києвом.

Зокрема, йдеться про отримання Пахнюком земельної ділянки поруч зі ставком в елітному районі села Софіївська Борщагівка під Києвом у 2010 році. Пізніше в результаті перевірки депутати підготували звіт, який показав численні порушення при відведенні земель.

Пізніше знайшовся і елітний особняк.

20 хвилин

Також особливої ​​уваги, пише на своїй сторінці в Facebook правозахисник Олександр Пересоляк, заслуговує неприємна історія про зміну громадянства України та участь в олімпіаді від Азербайджану сина Пахнюка.

Так, легкоатлет Петро Пахнюк у 2013 році, будучи студентом Національної академії внутрішніх справ, спочатку став одним із переможців всеукраїнської універсіади. Згодом срібним призером Всесвітньої універсіади в російській Казані. За високі спортивні результати Віктор Янукович нагородив його орденом Данила Галицького, пише видання "20 хвилин" .

Однак навесні 2014 після Революції Гідності стає відомо, що Петро Пахнюк разом зі ще одним українським легкоатлетом Олегом Степком виступатимуть за азербайджанську збірну. У червні 2015 року на перших в історії Європейських іграх у Баку обидва були представлені як екс-громадяни України.

Петро Пахнюк

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що чиновник із ''ДНР'' отримав посаду в Україні.