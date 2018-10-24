Зайцевій стало погано в суді: адвокати накинулися на Дронова

У середу, 24 жовтня, на черговому засіданні у справі смертельної ДТП на Сумщині в Харкові головній підозрюваній Олені Зайцевій стало погано.

Як повідомляє NewsRoom, суд почав розглядати клопотання адвокатів Зайцевої і другого підозрюваного Геннадія Дронова. О 15:40 суд оголосив перерву та пішов до дорадчої кімнати.

Одразу після цього адвокат Зайцевої звернулася до конвойних із проханням відвести її підопічну із залу суду. Вона покинула приміщення, і на лаві підсудних залишився тільки Дронов.

Відзначається, що під час слухання захисник Дронова зажадав провести повторну комплексну експерту із залученням фахівців з Одеси.

У свою чергу представник Зайцевої почав вимагати від експертів відповіді на питання, чи міг другий обвинувачений уникнути зіткнення. "Для Дронова не було перешкод, щоб зупинитися і запобігти ДТП, Lexus (машина Зайцевої. - Ред.) цього зробити не міг із причини довгого гальмівного шляху", - заявив адвокат.

newsroom.kh.ua

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newsroom.kh.ua

Як писав OBOZREVATEL, 18 жовтня у центрі Харкова сталася кривава ДТП. Позашляховик Lexus влетів у натовп людей після зіткнення з іншим авто. У результаті аварії 5 осіб загинули, ще одна людина померла в лікарні, 6 отримали травми різного ступеня тяжкості.

За словами одного зі свідків, на момент ДТП обидва підозрюваних перевищували швидкість. 7 лютого стало відомо, що "зникли" згадки про опіати, які були виявлені в організмі Зайцевої після аварії з обвинувального акта.

Нещодавно Зайцева була помічена на вулицях Харкова, і, як з'ясувалося потім, дівчину начебто вивозили на обстеження у клініку.