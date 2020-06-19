Зайцева заплатила потерпілим у смертельній ДТП по 30 грн, – адвокатка

Двом постраждалим у ДТП у Харкові, за яку Олену Зайцеву засудили до 10 років ув'язнення, надійшли перші грошові компенсації – трохи більш як 30 грн.

Про це "Сегодня" повідомила адвокатка потерпілих Лариса Матвєєва. Вона підкреслила, що ніхто не вважає навіть термін у 10 років справедливим для винуватиці аварії.

"Від Зайцевої недавно надійшли перші платежі. Двоє постраждалих отримали трохи більш як 30 грн. Ніхто не вважає, що вирок на 10 років є справедливим покаранням для Зайцевої в цій ситуації. Ніхто не вірить у її каяття й у те, що вона шкодує, що вона проводитиме своє життя в бажанні адекватно вибачитися перед потерпілими", – розповіла юристка.

Також Матвєєва зазначила, що бачила фото з Покровського виправного центру, на яких показано, як Зайцева нібито засмагає замість того, щоб працювати. Але адвокатка не обговорювала цих знімків із родичами жертв.

Раніше OBOZREVATEL опублікував ексклюзивний матеріал, чому Олена Зайцева засмагає за ґратами та як її використовують "рецидивістки".

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