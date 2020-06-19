Зайцева заплатила потерпілим у смертельній ДТП по 30 грн, – адвокатка
ДТП в Харкові
Двом постраждалим у ДТП у Харкові, за яку Олену Зайцеву засудили до 10 років ув'язнення, надійшли перші грошові компенсації – трохи більш як 30 грн.
Про це "Сегодня" повідомила адвокатка потерпілих Лариса Матвєєва. Вона підкреслила, що ніхто не вважає навіть термін у 10 років справедливим для винуватиці аварії.
"Від Зайцевої недавно надійшли перші платежі. Двоє постраждалих отримали трохи більш як 30 грн. Ніхто не вважає, що вирок на 10 років є справедливим покаранням для Зайцевої в цій ситуації. Ніхто не вірить у її каяття й у те, що вона шкодує, що вона проводитиме своє життя в бажанні адекватно вибачитися перед потерпілими", – розповіла юристка.
Також Матвєєва зазначила, що бачила фото з Покровського виправного центру, на яких показано, як Зайцева нібито засмагає замість того, щоб працювати. Але адвокатка не обговорювала цих знімків із родичами жертв.
Раніше OBOZREVATEL опублікував ексклюзивний матеріал, чому Олена Зайцева засмагає за ґратами та як її використовують "рецидивістки".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У центрі Харкова 18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській трапилася страшна аварія – позашляховик Lexus влетів у натовп людей після зіткнення з іншим авто. В результаті загинуло шість осіб, ще шість постраждало.
За кермом Lexus виявилася 20-річна Олена Зайцева, названа дочка місцевого бізнесмена Василя Зайцева. Вона була студенткою третього курсу Харківського національного університету.
Другим учасником аварії виявився водій Volkswagen Touareg Геннадій Дронов.
26 лютого 2019 року Київська районний суд Харкова оголосив вирок у справі про смертельну ДТП, в якому звинуватили Зайцеву та Дронова. Обидва отримали по 10 років в'язниці.
3 квітня 2020 року Верховний Суд поставив крапку в цій резонансній справі: Зайцева й Дронов відбуватимуть повний термін покарання.