"Зайцева заборонила": адвокатка у справі про ДТП на Сумській розповіла нові деталі

Олена Зайцева і Геннадій Дронов, яким дали по 10 років в'язниці за смертельну ДТП у Харкові, досі так і не виплатили компенсацію сім'ям загиблих і постраждалим.

Про це розповіла адвокатка потерпілих Лариса Матвєєва, повідомляє в понеділок, 17 лютого, "Укрінформ".

"Рішення суду першої інстанції про стягнення з засуджених грошових коштів як компенсації сім'ям загиблих і постраждалим досі не виконано", – заявила правозахисниця.

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За її словами, отримано відповідь на запит до установ, де перебувають засуджені: "Зайцева заборонила давати будь-яку інформацію щодо того, чи вона працює та заробляє якісь гроші, а Дронов зараз не працює, оскільки хворіє".

Також Матвєєва розповіла, що Касаційний кримінальний суд Верховного Суду задовольнив клопотання декількох постраждалих у справі брати участь 3 квітня в судовому засіданні в режимі відеоконференції.

"Касаційний кримінальний суд задовольнив клопотання декількох постраждалих у справі про ДТП на Сумській у Харкові 18 жовтня 2017 року забезпечити проведення засідання між Касаційним кримінальним судом і Київським райсудом Харкова в режимі відеоконференції. Всього 12 постраждалих, але імена тих, хто візьме участь у суді дистанційно, будуть відомі в день суду 3 квітня", – зазначила Матвєєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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