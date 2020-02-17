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17 лютого • оновлено в 23:53
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"Зайцева заборонила": адвокатка у справі про ДТП на Сумській розповіла нові деталі

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Олена Зайцева і Геннадій Дронов, яким дали по 10 років в'язниці за смертельну ДТП у Харкові, досі так і не виплатили компенсацію сім'ям загиблих і постраждалим.

Про це розповіла адвокатка потерпілих Лариса Матвєєва, повідомляє в понеділок, 17 лютого, "Укрінформ".

"Рішення суду першої інстанції про стягнення з засуджених грошових коштів як компенсації сім'ям загиблих і постраждалим досі не виконано", – заявила правозахисниця.

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ДТП на Сумській: адвокатка розкрила нові деталі

ДТП на Сумській: адвокатка розкрила нові деталі

sbu.ua

За її словами, отримано відповідь на запит до установ, де перебувають засуджені: "Зайцева заборонила давати будь-яку інформацію щодо того, чи вона працює та заробляє якісь гроші, а Дронов зараз не працює, оскільки хворіє".

Також Матвєєва розповіла, що Касаційний кримінальний суд Верховного Суду задовольнив клопотання декількох постраждалих у справі брати участь 3 квітня в судовому засіданні в режимі відеоконференції.

"Касаційний кримінальний суд задовольнив клопотання декількох постраждалих у справі про ДТП на Сумській у Харкові 18 жовтня 2017 року забезпечити проведення засідання між Касаційним кримінальним судом і Київським райсудом Харкова в режимі відеоконференції. Всього 12 постраждалих, але імена тих, хто візьме участь у суді дистанційно, будуть відомі в день суду 3 квітня", – зазначила Матвєєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У центрі Харкова 18 жовтня 2017 на вулиці Сумській трапилася страшна аварія – позашляховик Lexus влетів у натовп людей після зіткнення з іншим авто. В аварії загинули шестеро людей.

  • Експерти Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз передали в Київський районний суд результати додаткової експертизи щодо Зайцевої. Вони не змогли встановити, чи була жінка під час ДТП під дією наркотичних або інших речовин.

  • Психіатр-нарколог Борис Михайлов заявив, що Зайцева таки була під дією лікарських препаратів з наркотичним ефектом.

  • 26 лютого 2019 року Київський районний суд Харкова оголосив вирок у справі про смертельну ДТП на вулиці Сумській.

  • У Харкові в середу, 14 серпня, відбувся розгляд апеляцій учасників ДТП на вул. Сумській Дронова та Зайцевої. Захист Дронова попросив дослідити результати автотехнічної та медичної експертиз, допитати експертів і лікаря-нарколога Федірко.

  • Харківський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційні скарги захисту Дронова та Зайцевої у справі про смертельну ДТП на вулиці Сумській, у результаті чого вирок першої інстанції набрав чинності.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
ДТП у Харкові на Сумській
Особа
Олена Зайцева
Місце
Україна
Тег
ДТП Зайцева
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