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Зайшла смертоносна бригада: в "ЛНР" влаштували паніку через генерала ЗСУ

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У "Народній міліції ЛНР" влаштували паніку через провокацію в районі блокпоста "Станиця Луганська", яку нібито підготували Збройні сили України.

Інформація була озвучена в заяві представника "НМ ЛНР" Андрія Марочка, яку опублікували на сайті "органу". На чолі "операції" нібито стоїть генерал-лейтенант ЗСУ Михайло Забродський.

За словами терориста, від джерел у штабі ООС були отримані дані "про прибуття в зону відповідальності 25-ї десантно-штурмової бригади командувача десантно-штурмовими військами генерал-лейтенанта Забродського".

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ЛНР

ЛНР

24tv.ua

У "ЛНР" запевнили, що разом із ним у Станицю Луганську прибув також підрозділ Сил спеціальних операцій ЗСУ в кількості 25 осіб.

Крім того, терористи заявили, що провокація передбачає загибель мирних жителів, відповідальність за яку Україна нібито спробує перекласти на військовослужбовців "Народної міліції ЛНР".

"Для освітлення і додання суспільного резонансу спланованому київськими силовиками злочину, в район КПВВ "Станиця Луганська" прибули групи журналістів телеканалів "1+1" і "5 канал", які нібито випадково повинні опинитися на місці подій у потрібний час", – вибухнув безглуздою заявою Марочко.

Андрій Марочко

Андрій Марочко

Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ДНР" заявили про захоплення трьох диверсантів із України, які нібито готували теракти на стратегічних об'єктах.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини ЛНРНовини Донбасу
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Говорят ваш беспилотник сбили с минами на борту, изучив отснятый видеоматериал пришли к выводу что беспилотник изучал маршруты и время обходов патрулей ОБСЕ. Все вроде бы ничего, но зачем ему мины на борту тогда, не подскажите, герои ВСУ?
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
укурок обмарочко сразу обосрался только услышав про Забродского, он пропойцев-обдроченцев знатно причесывал, кацапские ихтамнеты падтвердят...
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Д Алексей
Д Алексей
Смешной дурачек из лугандонии, но вате не привыкать , после распятого мальчика и не в такое поверят
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