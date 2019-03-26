Зайшла смертоносна бригада: в "ЛНР" влаштували паніку через генерала ЗСУ

У "Народній міліції ЛНР" влаштували паніку через провокацію в районі блокпоста "Станиця Луганська", яку нібито підготували Збройні сили України.

Інформація була озвучена в заяві представника "НМ ЛНР" Андрія Марочка, яку опублікували на сайті "органу". На чолі "операції" нібито стоїть генерал-лейтенант ЗСУ Михайло Забродський.

За словами терориста, від джерел у штабі ООС були отримані дані "про прибуття в зону відповідальності 25-ї десантно-штурмової бригади командувача десантно-штурмовими військами генерал-лейтенанта Забродського".

ЛНР 24tv.ua

У "ЛНР" запевнили, що разом із ним у Станицю Луганську прибув також підрозділ Сил спеціальних операцій ЗСУ в кількості 25 осіб.

Крім того, терористи заявили, що провокація передбачає загибель мирних жителів, відповідальність за яку Україна нібито спробує перекласти на військовослужбовців "Народної міліції ЛНР".

"Для освітлення і додання суспільного резонансу спланованому київськими силовиками злочину, в район КПВВ "Станиця Луганська" прибули групи журналістів телеканалів "1+1" і "5 канал", які нібито випадково повинні опинитися на місці подій у потрібний час", – вибухнув безглуздою заявою Марочко.

Андрій Марочко Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ДНР" заявили про захоплення трьох диверсантів із України, які нібито готували теракти на стратегічних об'єктах.

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