Захоплення заручниці в Одесі: Геннадій Труханов запропонував злочинцеві обміняти дівчину на себе

Міський голова Одеси Геннадій Труханов запропонував злочинцеві, який захопив у заручники співробітницю фінансової установи, обміняти її на себе.

На даний момент переговори з ним тривають, перадає Одеса онлайн.

ПП в Одесі odessa.online

НП сталося у відділенні компанії "Швидкі гроші" по вул. Чорноморського козацтва, 4. Наразі будинок повністю оточений співробітниками поліції. На місці події працює керівництво поліції області, слідчо-оперативна група ГУНП і патрульні. В дію введено спецоперація "Грім". Мер Одеси Геннадій Труханов теж знаходиться на місці події.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі в заручники взяли співробітницю фінустанови: почалася спецоперація "Грім".

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