ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Захоплення заручниці в Одесі: Геннадій Труханов запропонував злочинцеві обміняти дівчину на себе

4.9тЧитати матеріал російською

Міський голова Одеси Геннадій Труханов запропонував злочинцеві, який захопив у заручники співробітницю фінансової установи, обміняти її на себе.

На даний момент переговори з ним тривають, перадає Одеса онлайн.

ПП в Одесі

ПП в Одесі

odessa.online

НП сталося у відділенні компанії "Швидкі гроші" по вул. Чорноморського козацтва, 4. Наразі будинок повністю оточений співробітниками поліції. На місці події працює керівництво поліції області, слідчо-оперативна група ГУНП і патрульні. В дію введено спецоперація "Грім". Мер Одеси Геннадій Труханов теж знаходиться на місці події.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі в заручники взяли співробітницю фінустанови: почалася спецоперація "Грім".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особа
Геннадій Труханов
Місце
УкраїнаОдеса
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
23
19
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
7
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Перепил Недо
Перепил Недо
С языка снял!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Червоний Данило
Червоний Данило
Преступник: бери труханова и грохни его! он уже всех достал.! ему дали 12 лет тюрьмы! или ты его грохни или в тюрьме его грохнут!
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

ads pixel