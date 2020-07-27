Захоплення заручників у Луцьку: Геращенко сказав, як терорист вибрав автобус

Чому снайпер не міг "зняти" Кривоша.

Терорист Максим Кривош, який захопив автобус у Луцьку, дуже добре підготувався і діяв дуже грамотно.

Як розповів в ефірі "Україна 24" заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, Кривош подивився десятки фільмів про захоплення заручників (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Коли він захопив автобус, він спеціально вибрав той автобус, в якому є шторки. Тому що не у всіх автобусах у нас сьогодні є шторки", – пояснив заступник голови МВС.

За його словами, Кривош посадив заручників уздовж вікон, сам не показувався, тому снайпер не міг його зняти.

"Тому всі розмови про те, що треба було його прикінчити пострілом снайпера, вони можуть залишитися, знову-таки, для диванних експертів. Ми не могли ризикувати життям нікого із заручників. І тому результат спецоперації – те, що всі заручники залишилися живі, а терорист перебуває за гратами – я вважаю, це успіх", – підкреслив Геращенко.

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