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/Розслідування

Захоплення моряків біля Керченської протоки: Матіос розповів про відповідь РФ від України

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Суд дав дозвіл на затримання 15 військових РФ у кримінальній справі про захоплення Росією 24 українських моряків поблизу Керченської протоки, яке веде військова прокуратура України.

Про це повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос на сторінці у Facebook. "Президент Зеленський зазначив якісну роботу військової прокуратури України з розслідування незаконного захоплення українських моряків", – написав він.

Також Матіос оприлюднив інфографіку, згідно з якою в справі повідомлено про підозру військовослужбовцям РФ і судом надано дозвіл на затримання чотирьох генералів, адміралів РФ, дев'ять офіцерів і двох рядових російських військовослужбовців.

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Ілюстрація. Керченську протоку

Ілюстрація. Керченську протоку

За його словами, матеріали розслідування СБУ і військової прокуратури інциденту в Керченській протоці стали основою українського позову в Міжнародний трибунал ООН.

Нагадаємо, Міжнародний трибунал ООН із морського права задовольнив позов України та зобов'язав Росію негайно повернути три українських військово-морських кораблі й відпустити 24 полонених моряків.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський назвав прорив України у звільненні полонених моряків першим ймовірним сигналом про готовність Росії припинити війну.

П'ятий президент України Петро Порошенко привітав рішення Міжнародного трибуналу ООН із морського права і подякував професійній команді українських дипломатів, які "залишаються на захисті справжніх національних інтересів".

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Анатолій Матіос
Місце
Україна
Теги
Керченська протокаполонені морякиСБУРосія
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Федоров Федор
Федоров Федор
Ну и когда он отправится на задержание всех вышеперечисленных лиц?
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Глупее ответа не придумать . Живут в параллельной реальности
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Бандеры и раньше визжали, а их чмырей пролжают отлавливать и сажать))))
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