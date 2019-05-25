Захоплення моряків біля Керченської протоки: Матіос розповів про відповідь РФ від України

Суд дав дозвіл на затримання 15 військових РФ у кримінальній справі про захоплення Росією 24 українських моряків поблизу Керченської протоки, яке веде військова прокуратура України.

Про це повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос на сторінці у Facebook. "Президент Зеленський зазначив якісну роботу військової прокуратури України з розслідування незаконного захоплення українських моряків", – написав він.

Також Матіос оприлюднив інфографіку, згідно з якою в справі повідомлено про підозру військовослужбовцям РФ і судом надано дозвіл на затримання чотирьох генералів, адміралів РФ, дев'ять офіцерів і двох рядових російських військовослужбовців.

Ілюстрація. Керченську протоку

За його словами, матеріали розслідування СБУ і військової прокуратури інциденту в Керченській протоці стали основою українського позову в Міжнародний трибунал ООН.

Нагадаємо, Міжнародний трибунал ООН із морського права задовольнив позов України та зобов'язав Росію негайно повернути три українських військово-морських кораблі й відпустити 24 полонених моряків.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський назвав прорив України у звільненні полонених моряків першим ймовірним сигналом про готовність Росії припинити війну.

П'ятий президент України Петро Порошенко привітав рішення Міжнародного трибуналу ООН із морського права і подякував професійній команді українських дипломатів, які "залишаються на захисті справжніх національних інтересів".

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