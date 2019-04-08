"Захочуть – відбомбляться по Києву": Цимбалюк попередив Україну про головну загрозу Росії

Якщо у Кремлі вирішать завдати авіаудару по Києву, ніхто в Росії не буде цьому перешкоджати. Тому Україна повинна піклуватися про побудову сильної армії для своєї оборони.

Єдиний спосіб домогтися цього — зробити свою економіку сильною і здатною забезпечити захисників держави всім необхідним. Про це заявив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Літаки Росії "Вектор Ньюз"

"Немає сильної економіки — немає сильної армії. Це закон, від цього нікуди не подінешся. Немає грошенят — немає танків, ракет для того, щоб збивати літаки, які захочуть бомбити місто Київ. Так-так, я не обмовився. Я вам хочу сказати, що якщо за якихось обставин дехто ухвалить рішення про те, що треба терміново відбомбитися по місту Києву, щоб "урятувати" російськомовних, в деяких країнах, здогадайтеся, про яку я кажу, заперечувати особливо не будуть", — сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Цимбалюк нагадав, що Росія не заспокоїться доти, доки не досягне своєї головної мети — знищення України як держави. Тому українцям ніколи не варто забувати про це і дозволяти окупантам хоч якось наближатися до втілення свого злочинного плану.

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