Захист Зайцевої заліг на дно: розкрився тактичний прийом

Захист винуватиці смертельної ДТП в Харкові в 2017 році тримає паузу з тактичних міркувань.

Таку думку висловив президент Всеукраїнської асоціації операторів ринку безпеки Сергій Шабовта, передає ГолосUA. "Нинішнє затишшя з боку захисту Зайцевої після винесення вироку, можливо є тактичним ходом. Тоді як положення Геннадія Дронова (другий винуватець – Ред.) відверто жалюгідне, оскільки у нього вже немає ніяких можливостей вплинути на подальший розвиток справ", – вважає експерт.

Тому, на його думку, в ситуації, що склалася, Дронов є головною жертвою обставин, тоді як Зайцева ще має можливості для оскарження вироку в подальшому.

Олена Зайцева ТСН

"Крім того, перебільшення ролі Дронова в ДТП навмисно зроблено для того, щоб відвернути увагу від провини Зайцевої", – уточнив Шабовта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 лютого Київський районний суд Харкова оголосив вирок у справі про смертельну ДТП на вулиці Сумській 18 жовтня 2017 року, в якому звинуватили Олену Зайцеву і Геннадія Дронова. Обидва отримали по 10 років в'язниці.

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