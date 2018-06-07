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Захарченко - на вихід: в Росії назвали ім'я нового ватажка "ДНР"

16.8тЧитати новину російською

У невизнаній ДНР Олександра Захарченко, швидше за все, змінить голова так званої Народного ради республіки Денис Пушилін.

Рішення про це вже прийнято відповідними інстанціями, повідомляють джерела "Примечаний" в окупованому Донецьку.

Відзначається, що рішення офіційно ще не озвучено, але Пушилін, який раніше відзначався тільки як спікер по Мінським перемовинам, вже виступив з рядом нетипово гучних для нього заяв.

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Денис Пушилін Денис Володимирович

"А сьогодні Денис Пушилін завітав до Криму і провів переговори тет-а-тет з "главою уряду" Сергієм Аксьоновим - раніше в такому форматі був помічений лише зниклий зі всіх моніторів " лава республіки" Захарченко", - пише російське видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній ватажок батальйону "Схід" Олександр Ходаковський зник з публічного простору і це може означати, що російські куратори його відсторонили від справ, а можливо навіть і вбили.

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Теми
Новини Донецька і Донецької областіВійна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особи
Олександр ЗахарченкоДенис Пушилін Денис Володимирович
Місце
УкраїнаДонецьк
Об'єкти
Новини ДНРтерористи "ДНР"Новини Донбасу
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