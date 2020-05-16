Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід двом підозрюваним у справі про хабарництво в Одеській митниці.

Заарештовані з можливістю внесення застави виконувач обов'язків начальника митного оформлення одного з митних постів, а також в.о. заступника начальника митного поста – начальник одного з відділів митного оформлення, повідомляється на сайті Державного бюро розслідувань.

Суд заарештував чиновників Одеської митниці ДБР

Також ДБР повідомило про підозру чиновникам за частиною 3 статті 368 (одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб) КК. Їм загрожує від 5 до 10 років в'язниці з конфіскацією майна і позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спочатку стало відомо про затримання начальника Одеської митниці Михайла Грибанова, однак пізніше він з'явився на публіці і спростував цю інформацію. При цьому голова митниці визнав, що на нього справді вдягли наручники, але через кілька хвилин зняли.

ДБР і СБУ проводили слідчі дії на Одеській митниці у справі про хабарництво за безперешкодне розмитнення контейнерів.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!