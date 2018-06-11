Загроза сепаратизму в Україні: названо нові "гарячі точки"

В Україні є передумови для нового сплеску сепаратизму, причому загроза йде не з Криму і Донбасу.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV експерт з міжнародних питань Валерій Кравченко.

"Ми повинні зараз зайняти дуже жорстку позицію щодо тих колаборантів, які зараз розгойдують човен в Україні. Коли ми говоримо про закон про колаборантів, ми маємо на увазі, в першу чергу, Крим і Донбас. Але головні вороги зараз не на цьому напрямку", - підкреслив Кравченко.

"Є передумови, які ми бачимо сьогодні. Це південь Одеської області, умовний центр - Ізмаїл, це Мелітополь Запорізької області, це Закарпаття", - перерахував він.

Експерт нагадав, що збірна Закарпаття нещодавно виграла чемпіонат світу з футболу серед невизнаних держав.

На запитання, чи варто побоюватися сплесків сепаратизму на півдні або на заході країни, Кравченко заявив: "Є всі передумови для цього. Туди вкладаються гроші, згадайте Бессарабську республіку, цей проект зараз заморожений, але хто знає, що буде завтра".

"Є ще один драйвер для цього - парламентські вибори в Молдові, які відбудуться в жовтні. У тому регіоні також є багато агентів, які можуть дестабілізувати ситуацію", - додав він.

Як повідомляв ObozTV, раніше голова Громадської ліги "Україна-НАТО" Сергій Джердж запропонував у відповідь на вимоги Кремля про федералізацію України підтримувати поневолені народи РФ в боротьбі за самовизначення.

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