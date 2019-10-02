"Загроза була велика": Москаль розповів про спроби відірвати Закарпаття від України

Спецслужби Росії в 2018 році намагалися спровокувати міжетнічний конфлікт у Закарпатті, щоб відірвати регіон від України.

Про це заявив в ефірі ObozTV колишній глава Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль. За його словами, місцеве населення не дозволило втягнути себе в провокаційні дії.

На запитання, чи існує загроза відділення Закарпаття, колишній глава ОДА відповів: "Загроза була дуже велика в 2018 році. Тоді як по команді всі, я не хочу давати перелік телеканалів, приїхали в Закарпаття показувати, які угорці – мови не знають, всякі дурниці... ФСБ має дуже великий вплив на ЗМІ".

За його словами, за цією провокацією стояло "п'яте розвідувальне управління Федеральної служби безпеки Російської Федерації".

"Путін своїм указом п'яте управління створив, яке працює по Україні, по Грузії і по Молдові. Решту вони вважають благонадійними і по них не працюють. Вони укомплектовані, дуже багато етнічних українців, розмовляють так добре, ще й на діалектах", – повідав Москаль.

Як зазначив екс-глава області, якби загрозу вчасно не зняли, "сьогодні мали б ще одну гарячу точку – це Закарпаття".

"Справа в тому, що місцеве населення стало на мій бік, на бік облдержадміністрації, тому що там була спроба угорців стравити з українцями. Але коли ми подивилися, кого наймали для проведення всіляких провокаційних дій... Я хочу, користуючись можливістю, подякувати всім закарпатцям, що жоден з них не брав участі в цих ганебних акціях. Всі були з Київської, Чернігівської, Черкаської, Харківської, Сумської областей, але з Закарпатської не було нікого", – зазначив Москаль.

ua.news

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше союзники Кремля з угорської націоналістичної партії "Йоббік" неодноразово вимагали від України надати територіальну автономію Закарпаттю.

В Україні такі заяву розцінювали як частину спецоперації Росії з повторення в Закарпатті "донбаського сценарію".

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