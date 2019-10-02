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2 жовтня • оновлено в 09:31
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"Загроза була велика": Москаль розповів про спроби відірвати Закарпаття від України

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Спецслужби Росії в 2018 році намагалися спровокувати міжетнічний конфлікт у Закарпатті, щоб відірвати регіон від України.

Про це заявив в ефірі ObozTV колишній глава Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль. За його словами, місцеве населення не дозволило втягнути себе в провокаційні дії.

На запитання, чи існує загроза відділення Закарпаття, колишній глава ОДА відповів: "Загроза була дуже велика в 2018 році. Тоді як по команді всі, я не хочу давати перелік телеканалів, приїхали в Закарпаття показувати, які угорці – мови не знають, всякі дурниці... ФСБ має дуже великий вплив на ЗМІ".

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За його словами, за цією провокацією стояло "п'яте розвідувальне управління Федеральної служби безпеки Російської Федерації".

"Путін своїм указом п'яте управління створив, яке працює по Україні, по Грузії і по Молдові. Решту вони вважають благонадійними і по них не працюють. Вони укомплектовані, дуже багато етнічних українців, розмовляють так добре, ще й на діалектах", – повідав Москаль.

Як зазначив екс-глава області, якби загрозу вчасно не зняли, "сьогодні мали б ще одну гарячу точку – це Закарпаття".

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"Справа в тому, що місцеве населення стало на мій бік, на бік облдержадміністрації, тому що там була спроба угорців стравити з українцями. Але коли ми подивилися, кого наймали для проведення всіляких провокаційних дій... Я хочу, користуючись можливістю, подякувати всім закарпатцям, що жоден з них не брав участі в цих ганебних акціях. Всі були з Київської, Чернігівської, Черкаської, Харківської, Сумської областей, але з Закарпатської не було нікого", – зазначив Москаль.

Москаль розповів про спроби відірвати Закарпаття від України

ua.news

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше союзники Кремля з угорської націоналістичної партії "Йоббік" неодноразово вимагали від України надати територіальну автономію Закарпаттю.

В Україні такі заяву розцінювали як частину спецоперації Росії з повторення в Закарпатті "донбаського сценарію".

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Російсько-український конфлікт Новини ObozTV Сепаратизм в Україні
Особа
Геннадій Москаль
Місце
Україна Ужгород
Теги
угорці Закарпаття ФСБ
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hunt andres
hunt andres
Любимое занятие хо хла - по3,14здеть да попрыгать. Салом не корми)))
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Моксаль не бреше. Вин у Криму працував... Вин знае. Вин мае досвид.
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Serov Oleg
Serov Oleg
теперь,после подписания формулы Штайнмайера,дело пойдет быстрее на землях Польши,Венгрии,Румынии,по недоразумению оказавшихся в составе окраины...пора возвращать их законным владельцам...
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Serov Oleg, короче - декоммунизировать территории ...
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