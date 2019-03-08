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Загинули п'ять осіб: під Києвом сталася масштабна ДТП

8.9тЧитати матеріал російською

У селі Яблунівка Макарівського району Київської області в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участю легкового автомобіля загинули 5 осіб, ще одного постраждалого госпіталізували.

Про це повідомляє прес-служба ГСЧС. За наявною інформацією, ДТП сталося в 2:48 8 березня. "Водій легкового автомобіля не впорався з керуванням і з'їхав в кювет, в результаті чого загинуло 5 осіб та 1 особу госпіталізовано до лікарні", - поінформували в службі.

Загинули п'ять осіб: під Києвом сталася масштабна ДТП
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Також повідомляється, що на місці події працювала оперативна група Головного управління ГСЧС в Київській області.

Пізніше в поліції розповіли, що серед загиблих була неповнолітня дівчина, а також хлопці у віці до 20 років. Ще одна неповнолітня була доставлена в лікарню. Також з'явилися перші фото з місця події.

Скріншот

Скріншот

Приблизне місце ДТП

Як повідомляв OBOZREVATEL, біля селища Рогань Харківської області 14 лютого на трасі перекинулися чотири легкових автомобіля. П'ятеро людей отримали травми і одна жінка загинула.

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Тема
ДТП
Місце
Україна
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