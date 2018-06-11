Загинули миттєво: у Запоріжжі в ДТП потрапила сім'я

На минулих вихідних, 9-10 червня, в Україні відбулися сотні ДТП. OBOZREVATEL розповість про наймасштабніші аварії.

У Запоріжжі сталася ДТП, яка забрала життя двох людей. Автомобіль ВАЗ-2108, в якому їхала сім'я: чоловік з дружиною і троє дітей 11-13 років, рухався в бік парку Дубовий гай. За даними поліції, водій легковика не помітив автомобіля Peugeot, який перед ним розвертався в районі розриву розділової смуги.

Стався удар. Передня частина "вісімки" перетворилася на купу металу. В результаті батько і мати загинули на місці. Діти, що перебували на задньому сидінні, отримали важкі травми і були госпіталізовані.

Також повідомимо про інші смертельні ДТП, що сталися в Україні за минулі вихідні.

Чергова жахлива аварія сталася у Запоріжжі на перехресті вулиць Карпенка-Карого і Виробничої. В маршрутку №5 влетів легковий автомобіль Volvo на єврономерах. В результаті маршрутний мікроавтобус перекинувся. Зазначимо, що на момент удару з вікна буса випала 68-річна пасажирка, після чого її придавило авто. Жінка померла у лікарні. Травми отримали водій маршрутки і водій легковика, а також двоє його пасажирів: хлопець і дівчина.

За попередніми даними, водій Volvo перебував у стані алкогольного сп'яніння.

В Ізюмі Харківської області учасником смертельного ДТП став поліцейський. У службовий автомобіль, яким керував 32-річний працівник реагування патрульної поліції, врізався BMW. В результаті водій німецького авто загинув на місці, а двох його пасажирів у віці 24-25 років швидка доправила до лікарні.

Схожа аварія сталася на Житомирщині. Так, між селами Закутинці і Садки зіткнулися ВАЗ-2106 і вантажівка DAF. Як стало відомо, водій легковика виїхав на зустрічну смугу. У лобовому зіткненні шансів вижити у водія "шістки" не було. Чоловік загинув на місці події.

Чергове жахливе "лобове" ДТП сталося на трасі Київ - Чоп Львівської області. Водій Opel виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з мотоциклом. 42-річний байкер помер на місці, а водій легковика отримав травми.

У селі Опришівці Івано-Франківської області водій скутера влетів у припарковану вантажівку Mercedes. В результаті скутерист загинув на місці події.

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