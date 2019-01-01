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Загинули 8 осіб: момент жахливої ДТП під Миколаєвом потрапив на відео

17.4тЧитати матеріал російською

У мережі показали відео жахливого ДТП, яке сталося у вівторок, 1 січня, на виїзді з смт Казанка на Миколаївщині.

Момент зіткнення двох легкових автомобілів Opel Astra і Mazda-6 опублікувала прес-служба обласного управління Національної поліції України. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно лише частину того, що відбувалося. Однак на камеру потрапив водій Mazda, який на величезній швидкості пронісся трасою і влетів в інше авто, піднявши стовп снігу і пилу.

Загинули 8 осіб: момент жахливої ДТП під Миколаєвом потрапив на відео

Прес-служба Нацполіціі

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Загинули 8 осіб: момент жахливої ДТП під Миколаєвом потрапив на відео

Прес-служба Нацполіціі

Загинули 8 осіб: момент жахливої ДТП під Миколаєвом потрапив на відео

Прес-служба Нацполіціі

Загинули 8 осіб: момент жахливої ДТП під Миколаєвом потрапив на відео

Прес-служба Нацполіціі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в страшному ДТП на Миколаївщині загинули 8 осіб, 3 з них – діти.

Місце
Україна
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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Пидор, столько людей погубил, убил деток. Порисоваться решил перед своей молодой. Хорошо что сам сдох
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Makc Махов
Makc Махов
Маленький Хуйло Лохлов, идинахуй 🖕💩🇷🇺 💩 кацап! 🖕🏿🖕🏼🇷🇺😁😀😜🖕
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