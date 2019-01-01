Загинули 8 осіб: момент жахливої ДТП під Миколаєвом потрапив на відео

У мережі показали відео жахливого ДТП, яке сталося у вівторок, 1 січня, на виїзді з смт Казанка на Миколаївщині.

Момент зіткнення двох легкових автомобілів Opel Astra і Mazda-6 опублікувала прес-служба обласного управління Національної поліції України. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно лише частину того, що відбувалося. Однак на камеру потрапив водій Mazda, який на величезній швидкості пронісся трасою і влетів в інше авто, піднявши стовп снігу і пилу.

Прес-служба Нацполіціі

Прес-служба Нацполіціі

Прес-служба Нацполіціі

Прес-служба Нацполіціі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в страшному ДТП на Миколаївщині загинули 8 осіб, 3 з них – діти.