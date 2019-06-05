Загинула сім'я: спливли подробиці ДТП з поліцейським на Прикарпатті

Автомобілем Mazda, який протаранив авто з подружжям в Івано-Франківській області, керував працівник Коломийського відділу поліції 29-річний Сергій А.

В результаті зіткнення чоловік з дружиною загинули на місці події, а правоохоронець був госпіталізований. OBOZREVATEL дізнався подробиці.

Виїхав на зустрічну

Трагедія сталася вдень 3 червня в с. Лісний Хлібичин. За даними ЗМІ, водій Mazda 6 під час обгону виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Daewoo Nexia.

ДТП з поліцейським Правда.if.ua

Від удару Daewoo перетворилася на купу заліза. Подружжя: 31-річний Олександр Сморжанюк і 38-річна Марія Барабаш – жителі села – загинули на місці події.

ДТП з поліцейським Правда.if.ua

Місцеві мешканці говорять про загиблих, як про благополучну родину. "Вони постійно проживають в Івано-Франківську. Знаю, що у Марії є дитина від першого шлюбу", – розповіла нам одна з мешканок села.

Поліцейський в ДТП отримав серйозні травми і був госпіталізований в Коломийську ЦРЛ у відділення травматології.

У декларації за 2018 рік Сергій А. вказав два автомобілі: ВАЗ 2004 р. в. і Hyundai Santa Fe 2016 р.в., які належать його батькові. Про те, хто власник Mazda 6, якою керував поліцейський, дізнатися не вдалося.

ДТП з поліцейським Правда.if.ua

ДТП з поліцейським Правда.if.ua

ДТП з поліцейським відбулося в с. Лісний Хлібичин Google. Maps

На сьогоднішній день розслідуванням ДТП займається Державне бюро розслідувань. Отримати інформацію про деталі події в прес-службі відомства 5 червня нашим журналістам так і не вдалося.

ДТП одна за одною

На окрему увагу заслуговує місце, де сталася аварія. Як розповів OBOZREVATEL голова Ліснохлібичинської сільради Богдан Харук, на двокілометровій ділянці траси на території села, відбулося вже стільки аварій, "що в голові не вкладається"!

"Нещасні випадки відбуваються один за одним, при тому, що дорога пряма, горизонтальна і відремонтована", – розповів він.

Стрілкою вказано місце ДТП 3 червня. Видно, що ділянка дороги - рівна Google. Maps

Так, з початку року на "пекельній" ділянці сталося п'ять аварій, в яких загинули чотири людини. При чому одна смертельна ДТП в березні відбулося на тому ж місці, де і ДТП 3 червня.

Як повідомив OBOZREVATEL, у Хмельницькій області легковий автомобіль Chevrolet Aveo лоб в лоб зіткнувся з фурою. Загинув водій легковика та двоє його пасажирів: 25-річна мати з 3-річною донькою.

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