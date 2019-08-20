Загинула на очах у батьків: на Харківщині трапилася смертельна ДТП. Фото

У неділю, 18 серпня, у Харківській області, на автошляху "Харків-Красноград-Перещепине", трапилася дорожньо-транспортна пригода. Водій не впорався із керуванням, і авто перекинулося: 14-річна дівчинка загинула.

Як повідомила пресслужба поліції Харківської області, аварія відбулася близько 14:30.

Правоохоронці встановили, що 48-річний водій автомобіля "Chevrolet" не впорався з керуванням та допустив його перекидання.

Смертельна ДТП на Харківщині Поліція Харківської області

Внаслідок ДТП 14-річна донька водія загинула на місці. Чоловіка із дружиною доставили до медичного закладу.

Інформація про ДТП зареєстрували у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Красноградського відділу поліції. Вирішуватиметься питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області 19 серпня в ДТП загинули співробітник поліції і 7-річна дитина. Трагедія трапилася на трасі "Київ — Суми" поблизу с. Гоголів. Також в ніч на 20 серпня у Києві, біля станції метро "Академмістечко", водій Mercedes на смерть збив дівчину-пішохода і втік із місця ДТП.

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