''Гнав, як Шумахер'': хто винен у загибелі зірки ''Дизель Шоу''

Водій автобуса "Неоплан", у якому розбилася відома актриса "Дизель Шоу" Марина Поплавська, в нічний рейс зі Львова до Києва вийшов сам, без напарника. Наразі поліція з'ясовує, як їхав чоловік, скільки разів зупинявся. А серед версій страшної аварії є і припущення, що він міг заснути за кермом.

Крім того, поки українські водії автобусів порушують правила перевезень, контролюють їх не за допомогою тахографів, як в усій Європі, а за допомогою звичайного журналу обліку. Подробиці — у матеріалі OBOZREVATEL.

У рейс водій вийшов сам

Про те, як артисти "Дизель Шоу" вирушали у свій тур по містах Луцьк та Львів, в Instagram розповів один з артистів Олег Іваниця. Він зняв "Неоплан" зсередини. Посеред автобуса були лежачі місця, а з туалету артисти зробили гардероб — там висіли їхні речі.

Артист показав, як влаштований "Неоплан" всередині Instagram Олега Іваниці

Чому Марина Поплавська опинилася на передньому сидінні, а не у глибині автобуса, де відпочивали всі учасники групи, поки незрозуміло.

За даними поліції Київської області, водій у рейс вийшов сам, без напарника. "Зараз водій узятий під варту, біля нього чергують як лікарі, так і поліцейські, суд має обрати йому запобіжний захід. Поки ми розглядаємо кілька версій того, що сталося: несправність автобуса, водієві стало погано або він заснув за кермом. Проти нього порушено провадження за ч. 2 ст. 286 КК України, порушення правил дорожнього рух, які призвели до смерті потерпілого", — розповів OBOZREVATEL спікер обласної поліції Микола Жукович.

Винному загрожує до восьми років позбавлення волі.

Марина опинилася на передньому сидінні автобуса Facebook "Дизель Шоу"

За словами Жуковича, слідство наразі з'ясовує, як водій їхав один вночі. "Водій спілкується зі слідчим разом із адвокатом. З'ясовують, як він їхав. Може, він робив зупинки кожні чотири години, як годиться, тоді він не порушував", — каже Жукович.

Житомир Інфо

Гнав, як Шумахер

Актриса Ольга Сумська розповіла OBOZREVATEL, що не так давно її чоловік, актор Віталій Борисюк повертався з гастролей із Запоріжжя на цьому ж "Неоплані".

"Я не можу вам сказати, той це водій чи ні. Але автобус той самий, номера одні й ті самі. Тоді водій теж був один, без напарника. Він, щоправда, зупинявся кілька разів хвилин на 20 для відпочинку. Але що це за відпочинок, сон з розплющеними очима? Гнав водій дуже сильно, Віталій ще йому казав, що він жене, як Шумахер. Я не розумію, як Марина опинилася на передньому сидінні автобуса, може, вийшла покурити. Це така світла людина, щедра душа. Це так жахливо, трагедія сталася просто на очах в усієї групи. Дуже шкода Марину", — зазначила Сумська.

Час за кермом самі записують у журнал

Екс-глава управління Транспортної інспекції Валерій Черненко розповідає, що більшість українських водіїв порушують правила пасажирських перевезень, особливо в нічний час.

"Водії, як і в інших країнах, зобов'язані кожні дві години робити зупинку на 15 хвилин, а через чотири години — на 30 хвилин. Але все це порушують. Бо у нас прийняли поправку і тепер правила зупинки контролюють не за допомогою приладу тахографа, який є у будь-якому автобусі, а за допомогою звичайного журналу. Куди водії самі ручкою занотовують дані — скільки вони їхали і скільки відпочивали. Звісно, вони там напишуть що хочуть", — пояснив OBOZREVATEL Черненко.

Всього ж за добу водій має право бути за кермом не більше дев'яти годин. "І навіть якщо у нього є напарник, то разом вони можуть їхати не більше 10 годин. А у нас спочатку один за кермом дев'ять годин, потім другий", — каже Черненко.

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Експерт з перевезень Олександр Шульман також додав у розмові з нами: "На відстань понад 500 км водій не мав права їхати сам, у нього мав бути напарник". До речі, судячи з Google Maps, від Львова до Києва відстань становить не менше 540 км. До того ж, згідно з європейською Конвенцією правил перевезення пасажирів, люди на передніх сидіннях автобуса обов'язково повинні бути пристебнуті ременями безпеки. Україна також має виконувати ці правила.