Загибель Тимчука: психолог назвав важливий нюанс

Загибель народного депутата України Дмитра Тимчука, якого знайшли з кульовим пораненням у голову, не схожа на самогубство.

Про це в ефірі ObozTV розповів психолог Валентин Кім, коментуючи версії трагедії.

"Щодо того, що полковник, який має досвід роботи зі зброєю, міг здійснити такий постріл... Я вам скажу, як людина, у якої є власний досвід роботи зі зброєю. Я свого часу був психологом у спецпідрозділі міліції, сам проходив службу. Скажу, що дуже часто люди, які мають досвід і кваліфікацію, припускаються абсолютно безглуздих помилок. Таке буває часто-густо", – заявив Кім.

"Статистика показує, що більшість смертей від вогнепальних поранень отримують не мирні громадяни, не злочинці, які вступають у протидію з поліцією, а саме власники зброї, які випадково когось убивають або в себе стріляють під час чищення зброї, збирання-розбирання, стрільб", – додав він.

Психолог також прокоментував можливість суїциду народного депутата.

"Якщо людина вирішила піти з життя, це рішення свідоме і досить довго виношувалося. В основному, нормальні й адекватні люди відхід із життя обмірковують досить довго. Рішення не виникає просто так", – зазначив він.

"Люди часто починають роздаровувати свої речі, робити дорогі подарунки, проводять ритуальні зустрічі з друзями, спілкуються з ними так, ніби прощаються. Вони виходять на контакт із людьми, з якими довго взагалі не спілкувалися, щоб попрощатися наостанок. Є ознаки, що показують, що людина вирішила розлучитися з життям. Якщо людина неадекватна, імпульсивна, експресивна, відхід із життя може бути викликаний несподіваною думкою. Дмитро Тимчук не був схожий на імпульсивну людину", – додав Кім.

Також експерт запропонував почекати офіційних версій слідства щодо того, що трапилося.

Дмитро Тимчук

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці бурхливо відреагували на смерть Тимчука. Мережа вибухнула суперечками про причини загибелі. Правоохоронці назвали три основні версії події.

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