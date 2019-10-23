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23 жовтня • оновлено в 10:16
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"Це не було випадковістю!" З'явився важливий нюанс в загибелі "Сенсея" у Києві

1.2т Читати матеріал російською

Журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов розповів, що ветеран АТО Віктор Дегтярьов, загиблий від вибуху в Києві 22 жовтня, останнім часом перебував в "дуже важкому психологічному стані, і це могло вплинути на події".

"Думаю, це не було випадковою подією", – сказав він в коментарі OBOZREVATEL.

Відповідаючи на запитання про те, чи могла це бути спецоперація російських спецслужб, журналіст сказав: "Скоріше за все, ні".

Віктор Дегтярьов

Віктор Дегтярьов

У той же час Бутусов не став озвучувати свої версії події. "Давайте дочекаємося офіційних висновків", – закликав він.

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У Києві під час вибуху загинув легендарний "Сенсей". Нові подробиці і фото трагедії

Як писав OBOZREVATEL, увечері 22 жовтня в центрі Києва пролунав вибух, внаслідок якого загинули дві особи. Одним із загиблих виявився легендарний учасник бойових дій на Донбасі Віктор Дегтярьов (позивний "Сенсей").

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Вибухи в Києві
Особа
Юрій Бутусов
Місце
Україна Київ
Тег
вибух
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