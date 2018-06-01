Загибель MH17: в парламенті Нідерландів визнали вину Росії

Палата представників нідерландського парламенту одноголосно підтримує рішення Нідерландів та Австралії визнати Росію відповідальною за катастрофу з малайзійським "Боїнгом" в 2014 році над Донбасом.

Це з'ясувалося в ході дебатів, які відбулися в четвер за участю міністра закордонних справ Стефа Блоку, пише "Європейська правда" з посиланням на нідерландське видання NOS.nl

В рамках дебатів не тільки коаліційні, а й опозиційні депутати говорили про "правильне, логічне і сміливе" рішення уряду покласти відповідальність на Росію.

Позицію парламентаріїв підтримав навіть Тьєррі Боде, лідер партії "Форум за демократію", яка стає на бік Росії з цілої низки питань і є ворожою до Євросоюзу. Боде завжди сумнівався в незалежності Спільної слідчої групи, яка веде розслідування катастрофи. Однак в ході дебатів він визнав результати розслідування слідчих ретельними і правдоподібними, хоча зауважив, що залишається "в пошуку правди".

"Визнання відповідальності Росії є виправданим і логічним кроком", - цитують його місцеві ЗМІ.

Незважаючи на небувалу одностайність під час виступів, парламенту не вдалося зафіксувати єдину позицію документально, оскільки від цього відмовилися "Форум за демократію" і права "Партія свободи" (PVV).

Всі політичні групи палати представників також хотіли дізнатися, чому Бельгія і Малайзія, громадяни яких теж стали жертвами катастрофи, не підтримали рішення Нідерландів та Австралії.

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У той же час кілька опозиційних партій, серед яких "Форум за демократію", PVV, CDA і SP, хочуть також проведення розслідування про роль України. Депутат "Партії свободи" Раймонд де Рон заявив, що Україна повинна бути притягнута до відповідальності, "оскільки не закрила свій повітряний простір".

Міністр закордонних Стеф Блок заявив, що на сьогодні немає достатніх доказів відповідальності України, і закликав дочекатися подальших висновків Спільної слідчої групи. Він додав, що "не виключає відповідальності України" в майбутньому.

Разом з тим він додав, що рішення Нідерландів визнати провину Росії перетворило країну в об'єкт поширення дезінформації з боку РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 травня стало відомо, що слідство підтвердило, що МН17 збив російський "Бук".

Європейська комісія закликала Росію до повної співпраці для встановлення винних у катастрофі. Крім того, глава СБУ Василь Грицак розповів, що вже причетні до збивання літака вже визначені. 25 травня Росію закликали визнати свою провину НАТО і ЄС, а Австралія і Нідерланди звинуватили країну в трагедії.