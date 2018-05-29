Загибель дівчинки на Донбасі: в ГПУ довели провину "ДНР"

Прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган розповіла, що обстріл селища Залізне (Торецьке) Донецької області, в результаті якого загинула неповнолітня дівчина , розслідується як теракт.

"Під процесуальним керівництвом прокуратури Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області Торецьким ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні ч.3 ст.258 КК України (терористичний акт).В ході досудового розслідування встановлено, що 28.05.2018 об 11:40 членами терористичної організації "ДНР" з міста Горлівка Донецької області було здійснено обстріл населеного пункту Залізне (Торецького району)", - написав Сарган в Facebook.

Вона нагадала, що в результаті розриву снаряда загинула неповнолітня Дарина Каземірова.

"Слідством здобуто переконливі докази, які вказують на вчинення терористичного акту з боку членів терористичної організації "ДНР". Так, місце події представляє собою приватне домоволодіння, яке знаходиться на околиці міста Залізне в бік лінії розмежування з тимчасово окупованою територією на відстані близько 1 км від найближчих позицій Збройних Сил України і початку так званої "сірої зони" та на відстані близько 3,29 км від передових позицій ЗСУ в районі териконів", - зазначила вона.

Сарган пояснила, що найближчі позиції "ДНР" знаходяться на териконах на відстані 3,6 км від місця події, а також у шахти "Гагаріна" на відстані 3,4 км.

"Згідно протоколу огляду місця події, проведеного із спеціалістом у військовій сфері, воронка діаметром 170 см та глибиною 50 см могла утворитись внаслідок розриву снаряду 120 калібру, який міг бути випущений з відповідного міномету різних модифікацій, дальність стрільби яких складає 7-9 км. Мінімальна дальність стрільби складає 460 м", - підкреслила прес-секретар ГПУ.

Сусіди і родичі загиблої не чули постріли, що свідчить про значне відстані з місця нападу.

"Крім того, згідно протоколу огляду місця події, воронка від вибуху має еліпсоїдну форму та витягнута у напрямку польоту снаряду. Здійсненими відмірюваннями за допомогою компасу встановлено, що еліпс воронки спрямований у захід-північ-західному напрямку, що свідчить про те, що постріл було здійснено з території, прилеглої до шахти "Гагаріна", які підконтрольні терористичній організації "ДНР"", - резюмувала Сарган.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Тарас Корніюк раніше розповів, що дівчинка була вбита міною калібром 122 мм, випущеної терористами з шахти Гагаріна. У мережі також оприлюднили знімок загиблої.