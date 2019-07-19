Загибель депутата Тимчука: спливли подробиці резонансного події

Суд призначив комплексну експертизу пістолета, з якого імовірно застрелився народний депутат Дмитро Тимчук.

У Реєстрі судових рішень зазначено, що прибувши на місце події поліцейські виявили під тілом загиблого пістолет "Форт-17". Також слідчі виявили і вилучили: гільзу біля лівої ноги трупа; кулю з-під подушки на ліжку в спальній кімнаті; магазин до пістолета з плямами бурого речовини між ногами трупа.

Експертиза повинна буде встановити, чи є на пістолеті сліди генетичного матеріалу убитого, дружини або іншої особи, чи стосується пістолет до вогнепальної зброї і чи придатний до стрільби.

Проводити експертизу будуть фахівці Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Дмитро Тимчук

В ході досудового розслідування встановлено, що інформацію про поранення Тимчука в поліцію 19 червня повідомив помічник народного депутата, який сам отримав її по телефону від дружини політика. За словами дружини, Дмитро Тимчук годину тому вистрілив собі в голову з нагородного пістолета.

Будинок по бульвару Перова, де знайдений мертвим Тимчук

Будинок по бульвару Перова, де знайдений мертвим Тимчук

Дмитро Тимчук

Як повідомляв OBOZREVATEL, правоохоронці спочатку розглядали три версії загибелі нардепа Тимчука: нещасний випадок, необережність чи кримінал.

Пізніше джерела повідомили, що слідство розглядає самогубство як основну версію загибелі.

У коментарі OBOZREVATEL екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко заявив, що не вірить у версію недбалого поводження зі зброєю.

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