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Загибель Boeing 737: стало відомо, чи були на борту українці

1.7тЧитати матеріал російською

Серед пасажирів і членів екіпажу лайнера Boeing 737 Lion Air, який зазнав аварії в Індонезії, немає українців.

"Громадян України немає у списку пасажирів літака та членів екіпажу", — повідомила в Twitter консульська служба Міністерства закордонних справ України.

Літак впав у море незадовго після зльоту в районі західного узбережжя острова Ява. На борту перебували, за різними даними, від 185 до 189 осіб.

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Причини катастрофи невідомі, але вже з'ясувалося, що літак ламався під час попереднього польоту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали останнє селфі пасажирів Boeing 737.

Місце
Індонезія
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