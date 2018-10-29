Загибель Boeing 737: стало відомо, чи були на борту українці

Серед пасажирів і членів екіпажу лайнера Boeing 737 Lion Air, який зазнав аварії в Індонезії, немає українців.

"Громадян України немає у списку пасажирів літака та членів екіпажу", — повідомила в Twitter консульська служба Міністерства закордонних справ України.

Літак впав у море незадовго після зльоту в районі західного узбережжя острова Ява. На борту перебували, за різними даними, від 185 до 189 осіб.

Причини катастрофи невідомі, але вже з'ясувалося, що літак ламався під час попереднього польоту.

Громадян України немає у списку пасажирів літака та Членів екіпажу. — Українцям в світі (@UkrZaKordonom) 29 жовтня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали останнє селфі пасажирів Boeing 737.