Загадкова смерть матері і дітей у Скадовську: слідство поставило крапку в трагедії

Слідство підтвердило версію самогубства 34-річної Ольги Буніної і вбивства її дітей, яких знайшли мертвими в орендованій квартирі в місті Скадовськ на Херсонщині.

Про це пише Kherson.net.ua. Відзначається, що причиною могла стати депресія власниці агенції нерухомості після розлучення з чоловіком, який і виявив їх тіла.

Відзначається, що на користь версії про самогубство жінки свідчать результати токсикологічної експертизи.

Ольга Буніна загинула з дітьми на Херсонщині Instagram Ольги Буніної

"У хлопчиків виявили ознаки отруєння доксиламіном, який їм дали, підливши в солодкий сік. Доксиламін (донорміл) є доступним препаратом снодійної і антиалергенної дії. Його можна купити в аптеці, але доксиламін протипоказаний саме дітям і підліткам до 15 років. Тобто для них небезпечне навіть його вживання, а передозування без своєчасної медичної допомоги – вірна смерть. Що і трапилося", – розповіли лікарі.

Названа причина смерті Ольги Буніної в Скадовську Instagram Ольги Буніної

З'ясували також точну причину смерті матері. "Вона також вживала фенобарбітал у поєднанні з валокордином. Однак смерть настала не від передозування ліків, а в результаті закриття носа і рота, що стало на заваді для дихання. Тому підтверджується первісна версія того, що трапилося: потопаючи "в безодні" депресії, жінка вбила своїх синів, і наклала на себе руки", – поділилися своєю думкою експерти.

Нагадаємо, 9 липня жінку знайшли з обмотаним скотчем поліетиленовим пакетом на голові. Поруч із нею виявили тіла її синів 7 і 9 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві в одній із квартир поліцейські виявили тіла літньої подружньої пари.

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