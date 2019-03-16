Загадкова смерть головного ідеолога роспропаганди в США: спливли резонансні дані

У колишнього міністра зв'язку Росії Михайла Лесіна, знайденого мертвим у листопаді 2015 року в США, була зламана під'язикова кістка.

Про це свідчать нові дані на 149 сторінок зі звіту Офісу головного судового медика Вашингтона, повідомляє Радіо Свобода.

У документі сказано, під'язикова кістка чиновника, розташована між гортанню і щелепою, була зламана. Найчастіше подібні переломи пов'язують з задушенням, однак прямих тверджень про те, що смерть Лесіна була насильницькою, в звіті немає.

Травму він міг отримати як в момент смерті, так і незадовго до неї. Під'язикова кістка могла бути зламана під час падіння, не виключена версія того, що перелом отриманий під час розтину тіла.

Михайло Лесін

Відзначимо, до 2004 року Михайло Лесін був міністром у справах друку, телерадіомовлення і ЗМІ в Росії за президентства Володимира Путіна. Після відходу з посади топ-чиновника Лесін зайнявся медіабізнесом.

За час його роботи в Кремлі був посилений контроль над журналістами, які робили репортажі з Чечні під час воєн, а незалежні телеканали були взяті під контроль держави. У 2005 році Лесін був одним з тих, хто працював над створенням англомовного рупора пропаганди Кремля телеканалу Russia Today.

Він помер в листопаді 2015 року в американському готелі Dupont Circle у Вашингтоні. В офіційному повідомленні американської прокуратури сказано, Лесін прийшов в номер готелю після декількох днів вживання алкоголю. У кімнаті він кілька разів впав, отримав тупі травми голови, у результаті чого і помер.

При цьому, як раніше писав OBOZREVATEL, поліція Вашингтона не вважає смерть екс-радника Володимира Путіна Михайла Лесіна підозрілою.

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