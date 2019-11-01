Забувають про машини і чоловіків. До яких хитрощів вдаються українці заради отримання субсидій

Українці заради отримання субсидій із ЖКГ "забувають" повідомити про свою нерухомість, машини і навіть родичів. А чиновники часом позбавляють людей пільг із комуналки через релігійні погляди.

OBOZREVATEL з'ясував як люди намагаються отримати від держави виплати.

Забувають вказувати машини і чоловіка

У Тернопільській області жінку хотіли позбавити субсидії. Як з'ясували в управлінні соцзахисту районної держадміністрації міста Бучач, жінка забула вказати у своїй декларації дві машини, які належать їхній сім'ї: ВАЗ 1979 і 1989 року випуску. З жінки зажадали повернути майже 33,5 тисячі гривень за 10 місяців.

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У суді жінка пояснила, що про існування самого старого "Жигуля" навіть не підозрювала, оскільки він належить чоловікові з давніх-давен, і коли вона виходила за нього заміж у 2007 році, він про це їй не сказав. А другу машину, за словами підсудної, порадила не вписувати у декларацію працівниця управління соцзахисту.

Суд прислухався до жінки і не позбавив її сім'ю пільги.

Схожа історія трапилася і в Сумській області. У місті Охтирка управління соцзахисту через суд хоче повернути майже 10 тисяч компенсації за комунальними тарифами з чоловіка, який забув вказати у декларації машину CHERY TIGGO 2016 року випуску. Допомогу він оформляв восени 2018 року, тобто машині тоді було не більше двох років. А за правилами сім'я, яка має машину молодше ніж п'ять років, не має права на субсидію.

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Добровільно житель Охтирки повернути гроші не погодився. Тому суд ухвалив рішення на користь держави. Слід зазначити, що більшість подібних судів відбувається у спрощеному режимі, без запрошення відповідачів. В даному випадку навіть ухвалили заочне рішення. Оскаржити його можна протягом 30 днів в апеляції.

А ось жителька Чернігова і взагалі забула вказати у декларації під час оформлення субсидії свого нового чоловіка. В результаті управління соцзахисту Деснянського району у Чернігові звернулося до суду і зажадало у жінки повернути майже 5200 грн виплаченої субсидії. Суд підтримав управління і ухвалив рішення – таки повернути гроші.

До речі, є й історії, коли українці забувають вказувати у документах своїх дітей, невістку, братів і сестер, які з ними проживають. Але після того, як управління соцзахисту почали проводити ретельнішу верифікацією, все це легко можна знайти. В результаті людям доводиться повертати отримані субсидії або бігати по судах.

Іноді навіть забувають вказати членів сім'ї РБК

"За важку письмову роботу" просив 120 тис. грн

Житель Львова довгий час домагався у судах покарання для Личаківського відділу соцзахисту Львівської міськради, який на три місяці призупинив виплату йому субсидії. Сума становить трохи більше 2 тисяч гривень, які йому пізніше повернули. Річ у тім, що у зв'язку зі змінами у законодавстві чиновникам знадобилося провести перевірку даних львів'янина. Зокрема він отримував субсидію на себе і сина, якому саме виповнилося 18 років, і треба було перевірити його фінансовий стан. Це потребувало часу.

Але львів'янин образився і хотів отримати з чиновників компенсацію – понад 230 тисяч гривень за моральні і матеріальні збитки. Моральний збиток він оцінив у 110 тисяч, за "важку письмову роботу" з листування з чиновниками він вимагав 120 тисяч, ну і 4610 грн він витратив на судові збори. Але всі суди йому відмовили.

А ось у Донецькій області жителю Бахмута перестали платити субсидію, коли виявили, що він є боржником з комуналки. Зокрема чоловік заборгував понад 11 тисяч гривень. Майже половину цієї суми він винен за утримання будинку, близько 5 тисяч за тепло, а також за газ. Йому запропонували або сплатити борг, або реструктуризувати. В результаті він майже рік не отримував жодної допомоги від держави.

Однак суд став на бік потерпілого і скасував рішення комісії з питань призначення субсидій, а також зобов'язав управління соцзахисту Бахмутської міськради відновити виплату субсидій.

Забрати гроші можуть і за борги з комуналки 24 канал

Позбавили пільги через помилки Пенсійного фонду

У Херсоні жінка поскаржилася до суду, що місцеві органи влади протягом трьох місяців не виплачували їй субсидію. Річ у тім, що жінка доглядала свою стару матір, інвалідку 1 групи. Сім'я жила на пенсію літньої жінки і допомогу дочки, яка їй виплачувалася за те, що вона змушена глядіти матір і не може працювати.

Однак управління соцзахисту Суворовського району Херсона чомусь вирішило, що господиня будинку не сплатила ЄСВ за три місяці, і на цій підставі їй відмовили в субсидії. Цілий рік жінка не отримує допомоги.

Як з'ясувалося під час судового засідання, трапилася помилка, і Пенсійний фонд подав для звіряння неправильні відомості. Однак суддя зазначила, що обидві жінки отримували пенсію і допомогу від держави, отже податок був сплачений. Чиновникам можна було подумати, де взяти дані про фінанси сім'ї, і призначити субсидію.

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Тому суд став на бік жительки Херсона і зобов'язав управління соцзахисту Суворовського району міста переглянути своє рішення. Також чиновникам доведеться заплатити судові витрати – 2305 грн.

Переселенець приховав свою нерухомість

Позбавляють субсидій і тимчасово переміщених осіб. Ось, наприклад, у столиці у Дніпровському районному суді слухається справа про повернення майже 14 тисяч гривень до бюджету. Як зазначено у позовній заяві управління соціального захисту Дніпровської районної адміністрації столиці, переселенець подав недостовірні відомості.

Річ у тім, що протягом тривалого часу йому виплачувалися гроші на оренду житла і витрати на комуналку. Однак під час перевірки з'ясувалося, що людина має власне житло в іншій області, яка не відноситься до окупаційної території. Тепер суд має вирішити хто тут правий, а хто винний.

Не дали субсидію через релігійні погляди

А часом непорозуміння виникають навіть на релігійному ґрунті. На Вінничині, у Погребищенському районі 66-річна жінка подала до суду на місцеве управління соціального захисту, яке відмовило їй у виплаті субсидій на комунальні послуги.

З'ясувалося, що жінка є прихожанкою УПЦ (МП) і багато років тому відмовилася отримувати ідентифікаційний код через власні переконання. Тому у 2007 році міграційна служба зробила в її паспорті відмітку про те, що вона має право здійснювати будь-які платежі без коду.

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Однак у 2011 році ця позначка "без коду" була визнана недійсною. На підставі цього їй відмовили в субсидії. Оскільки не змогли перевірити її доходи у податковій службі. Вінницький окружний суд також підтримав управління соцзахисту і відмовив пенсіонерці у її позові. Тоді жінка вирушила до Вінницького апеляційного адміністративного суду.

І ось тут судді стали на бік жінки. Свою позицію вони пояснюють тим, що у чиновників управління соцзахисту є інші можливості перевірити доходи громадянки, окрім як знати ідентифікаційний код. Наприклад, вони мають право отримувати дані за запитами: з податкової, з ДАІ, Пенсійного фонду, ЖЕКів, ОСББ тощо. Тому суд зобов'язав дати жінці субсидію.

Однак райдержадміністрація з цим не погодилася і зараз справа розглядається в Касаційному суді ВС.

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