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1 листопада • оновлено в 16:01
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Забувають про машини і чоловіків. До яких хитрощів вдаються українці заради отримання субсидій

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Українці заради отримання субсидій із ЖКГ "забувають" повідомити про свою нерухомість, машини і навіть родичів. А чиновники часом позбавляють людей пільг із комуналки через релігійні погляди.

OBOZREVATEL з'ясував як люди намагаються отримати від держави виплати.

Забувають вказувати машини і чоловіка

У Тернопільській області жінку хотіли позбавити субсидії. Як з'ясували в управлінні соцзахисту районної держадміністрації міста Бучач, жінка забула вказати у своїй декларації дві машини, які належать їхній сім'ї: ВАЗ 1979 і 1989 року випуску. З жінки зажадали повернути майже 33,5 тисячі гривень за 10 місяців.

При оформленні субсидії у декларацію необхідно внести все своє майно

При оформленні субсидії у декларацію необхідно внести все своє майно

КиевВласть

У суді жінка пояснила, що про існування самого старого "Жигуля" навіть не підозрювала, оскільки він належить чоловікові з давніх-давен, і коли вона виходила за нього заміж у 2007 році, він про це їй не сказав. А другу машину, за словами підсудної, порадила не вписувати у декларацію працівниця управління соцзахисту.

Суд прислухався до жінки і не позбавив її сім'ю пільги.

Схожа історія трапилася і в Сумській області. У місті Охтирка управління соцзахисту через суд хоче повернути майже 10 тисяч компенсації за комунальними тарифами з чоловіка, який забув вказати у декларації машину CHERY TIGGO 2016 року випуску. Допомогу він оформляв восени 2018 року, тобто машині тоді було не більше двох років. А за правилами сім'я, яка має машину молодше ніж п'ять років, не має права на субсидію.

Перевірити вас можуть у будь-який час після оформлення субсидії. Якщо ви щось забули вказати, то гроші доведеться повернути

Перевірити вас можуть у будь-який час після оформлення субсидії. Якщо ви щось забули вказати, то гроші доведеться повернути

Україна-Центр

Добровільно житель Охтирки повернути гроші не погодився. Тому суд ухвалив рішення на користь держави. Слід зазначити, що більшість подібних судів відбувається у спрощеному режимі, без запрошення відповідачів. В даному випадку навіть ухвалили заочне рішення. Оскаржити його можна протягом 30 днів в апеляції.

А ось жителька Чернігова і взагалі забула вказати у декларації під час оформлення субсидії свого нового чоловіка. В результаті управління соцзахисту Деснянського району у Чернігові звернулося до суду і зажадало у жінки повернути майже 5200 грн виплаченої субсидії. Суд підтримав управління і ухвалив рішення – таки повернути гроші.

До речі, є й історії, коли українці забувають вказувати у документах своїх дітей, невістку, братів і сестер, які з ними проживають. Але після того, як управління соцзахисту почали проводити ретельнішу верифікацією, все це легко можна знайти. В результаті людям доводиться повертати отримані субсидії або бігати по судах.

Іноді навіть забувають вказати членів сім'ї

Іноді навіть забувають вказати членів сім'ї

РБК

"За важку письмову роботу" просив 120 тис. грн

Житель Львова довгий час домагався у судах покарання для Личаківського відділу соцзахисту Львівської міськради, який на три місяці призупинив виплату йому субсидії. Сума становить трохи більше 2 тисяч гривень, які йому пізніше повернули. Річ у тім, що у зв'язку зі змінами у законодавстві чиновникам знадобилося провести перевірку даних львів'янина. Зокрема він отримував субсидію на себе і сина, якому саме виповнилося 18 років, і треба було перевірити його фінансовий стан. Це потребувало часу.

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Але львів'янин образився і хотів отримати з чиновників компенсацію – понад 230 тисяч гривень за моральні і матеріальні збитки. Моральний збиток він оцінив у 110 тисяч, за "важку письмову роботу" з листування з чиновниками він вимагав 120 тисяч, ну і 4610 грн він витратив на судові збори. Але всі суди йому відмовили.

А ось у Донецькій області жителю Бахмута перестали платити субсидію, коли виявили, що він є боржником з комуналки. Зокрема чоловік заборгував понад 11 тисяч гривень. Майже половину цієї суми він винен за утримання будинку, близько 5 тисяч за тепло, а також за газ. Йому запропонували або сплатити борг, або реструктуризувати. В результаті він майже рік не отримував жодної допомоги від держави.

Однак суд став на бік потерпілого і скасував рішення комісії з питань призначення субсидій, а також зобов'язав управління соцзахисту Бахмутської міськради відновити виплату субсидій.

Забрати гроші можуть і за борги з комуналки

Забрати гроші можуть і за борги з комуналки

24 канал

Позбавили пільги через помилки Пенсійного фонду

У Херсоні жінка поскаржилася до суду, що місцеві органи влади протягом трьох місяців не виплачували їй субсидію. Річ у тім, що жінка доглядала свою стару матір, інвалідку 1 групи. Сім'я жила на пенсію літньої жінки і допомогу дочки, яка їй виплачувалася за те, що вона змушена глядіти матір і не може працювати.

Однак управління соцзахисту Суворовського району Херсона чомусь вирішило, що господиня будинку не сплатила ЄСВ за три місяці, і на цій підставі їй відмовили в субсидії. Цілий рік жінка не отримує допомоги.

Як з'ясувалося під час судового засідання, трапилася помилка, і Пенсійний фонд подав для звіряння неправильні відомості. Однак суддя зазначила, що обидві жінки отримували пенсію і допомогу від держави, отже податок був сплачений. Чиновникам можна було подумати, де взяти дані про фінанси сім'ї, і призначити субсидію.

Втратити виплати можна навіть через помилки

Втратити виплати можна навіть через помилки

Інтерфакс

Тому суд став на бік жительки Херсона і зобов'язав управління соцзахисту Суворовського району міста переглянути своє рішення. Також чиновникам доведеться заплатити судові витрати – 2305 грн.

Переселенець приховав свою нерухомість

Позбавляють субсидій і тимчасово переміщених осіб. Ось, наприклад, у столиці у Дніпровському районному суді слухається справа про повернення майже 14 тисяч гривень до бюджету. Як зазначено у позовній заяві управління соціального захисту Дніпровської районної адміністрації столиці, переселенець подав недостовірні відомості.

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Річ у тім, що протягом тривалого часу йому виплачувалися гроші на оренду житла і витрати на комуналку. Однак під час перевірки з'ясувалося, що людина має власне житло в іншій області, яка не відноситься до окупаційної території. Тепер суд має вирішити хто тут правий, а хто винний.

Не дали субсидію через релігійні погляди

А часом непорозуміння виникають навіть на релігійному ґрунті. На Вінничині, у Погребищенському районі 66-річна жінка подала до суду на місцеве управління соціального захисту, яке відмовило їй у виплаті субсидій на комунальні послуги.

З'ясувалося, що жінка є прихожанкою УПЦ (МП) і багато років тому відмовилася отримувати ідентифікаційний код через власні переконання. Тому у 2007 році міграційна служба зробила в її паспорті відмітку про те, що вона має право здійснювати будь-які платежі без коду.

Можуть виникнути проблеми з компенсацією навіть через релігійні переконання

Можуть виникнути проблеми з компенсацією навіть через релігійні переконання

Гроші юа

Однак у 2011 році ця позначка "без коду" була визнана недійсною. На підставі цього їй відмовили в субсидії. Оскільки не змогли перевірити її доходи у податковій службі. Вінницький окружний суд також підтримав управління соцзахисту і відмовив пенсіонерці у її позові. Тоді жінка вирушила до Вінницького апеляційного адміністративного суду.

І ось тут судді стали на бік жінки. Свою позицію вони пояснюють тим, що у чиновників управління соцзахисту є інші можливості перевірити доходи громадянки, окрім як знати ідентифікаційний код. Наприклад, вони мають право отримувати дані за запитами: з податкової, з ДАІ, Пенсійного фонду, ЖЕКів, ОСББ тощо. Тому суд зобов'язав дати жінці субсидію.

Однак райдержадміністрація з цим не погодилася і зараз справа розглядається в Касаційному суді ВС.

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Автор
Марина Петік Марина Петік
Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Теги
субсидії Пільги виплати комунальні послуги
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