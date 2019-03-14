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Заборонили в усьому світі: МАУ зібралася купити фатальні Boeing 737 MAX

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Українська авіакомпанія МАУ запланувала на 2019 рік закупівлю трьох літаків Boeing 737 MAX, які заборонили в усьому світі через дві смертельні катастрофи.

Як підкреслюється в повідомленні прес-служби компанії, до комерційної експлуатації літак буде допущений лише тоді, коли будуть проведені обов'язкові процедури для підтвердження того, що літак відповідає всім вимогам безпеки, і отримані дозволи на його польоти з боку авіаційної влади як мінімум США, ЄС і України.

В даний момент в парку МАУ літаків Boeing 737 MAX немає.

Boeing 737 MAX

Boeing 737 MAX

Boeing 737 MAX

Boeing 737 MAX

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"Компанія зацікавлена в поповненні парку сучасними типами повітряних суден. При цьому пріоритетом номер один для нас завжди була і залишається безпека наших пасажирів на борту. В даний час МАУ веде активний діалог з виробником літаків Boeing 737 MAX і уважно стежить за ходом розслідування катастрофи рейсу ET302", - повідомляє МАУ.

Примітно, що український лоукостер SkyUp Airlines також в 2023 році має намір закупити літаки Boeing 737 MAX, заявивши, що катастрофи не вплинуть на їх рішення, повідомляє ВВС Україна. Всі авіакомпанії, які літали в Україну на цих суднах, в тому числі Turkish Airlines і Flydubai, призупинили польоти цих літаків.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 10 березня літак авіакомпанії Ethiopian Airlines з 149 пасажирами і 8 членами екіпажу на борту зазнав аварії в Ефіопії. На борту перебували громадяни 33 країн. Це була вже друга смертельна катастрофа з літаком Boeing 737 MAX.

  • 13 березня рішення про заборону використання Boeing 737 MAX прийняло керівництво Канади. У країні заборонили комерційні та пасажирські перельоти.

  • За день до цього всі польоти цієї моделі призупинило Європейське агентство авіаційної безпеки. Заборона торкнулася всіх країн-учасниць ЄС. Аналогічний крок взяли і в Україні.

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Місце
Україна
Теги
МАУрозбився літак
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Представляю сколько было бы визга если бы так суперджеты разбились
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Наверняка захотят со скидкой, по дешевке купить. В этом вся украина, заплатить меньше, получить больше, но ничего не делать.
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Путин Хуйло
Путин Хуйло
Зеленский = КОЛОМОЙСКИЙ = Катастрофа
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