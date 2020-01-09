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9 січня • оновлено в 11:45
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Заборона на 3 роки: скандальну російську блогерку витурили з України. Відео

1.4т
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Російськійї блогерці Олександрі Мітрошиній, яка незаконно відвідувала окупований Крим, заборонили на 3 роки в'їзд до України.

Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.

"Вчора, 8 січня, в столичному аеропорту співробітники Держприкордонслужби проставили заборону в'їзду в Україну терміном на 3 роки громадянці Росії 1994 року народження. Російську блогерку, яка порушила правила в'їзду-виїзду на територію тимчасово окупованої АР Крим, прикордонники виявили в "Борисполі" під час виїзду з України. Вона саме проходила оформлення на рейс до Мінська", – йдеться у зверненні.

Олександра Мітрошина

Олександра Мітрошина

Скриншот

Зазначається, що росіянка потрапила до України через залізничний пункт пропуску. І на час перетину кордону не було даних про її відвідування анексованого півострова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
Теги
скандали Крим Державна прикордонна служба України
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