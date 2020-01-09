Заборона на 3 роки: скандальну російську блогерку витурили з України. Відео

Російськійї блогерці Олександрі Мітрошиній, яка незаконно відвідувала окупований Крим, заборонили на 3 роки в'їзд до України.

Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.

"Вчора, 8 січня, в столичному аеропорту співробітники Держприкордонслужби проставили заборону в'їзду в Україну терміном на 3 роки громадянці Росії 1994 року народження. Російську блогерку, яка порушила правила в'їзду-виїзду на територію тимчасово окупованої АР Крим, прикордонники виявили в "Борисполі" під час виїзду з України. Вона саме проходила оформлення на рейс до Мінська", – йдеться у зверненні.

Олександра Мітрошина Скриншот

Зазначається, що росіянка потрапила до України через залізничний пункт пропуску. І на час перетину кордону не було даних про її відвідування анексованого півострова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві поліція затримала активістів, які намагалися перешкодити проведенню заходу з російською блогеркою Олександрою Мітрошиною.

Увечері 6 січня поліція відпустила Леоніда Овчаренка та Олексія Кальницького. Водночас на них були складені адмінпротоколи за хуліганство.

Мітрошина відреагувала на інцидент на своїй сторінці в Instagram, де назвала українських активістів провокаторами і вибачилася перед своїми підписниками за зірвану зустріч.

Також блогерка заявила, що проти анексії Криму.

Пізніше в мережі опублікували прізвища та фото осіб, які вчинили напад на активістів в Києві, що ставили Мітрошиній питання про Крим.

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