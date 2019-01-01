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Забив молотком жінок і дітей: спливли деталі кривавої розправи у Вінниці

20.6тЧитати матеріал російською

Родичу жорстоко вбитої родини у Вінниці з чотирьох осіб, який і викликав швидку на місце інциденту, оголосили про підозру у вчиненні злочину.

Як інформує прес-служба правоохоронців, це зробили співробітники слідчого управління поліції з процесуального керівництва прокуратури області 1 січня. Відзначається, що вбивство сталося 31 грудня.

Копи затримали 30-річного вінничанина того же дня, проте їм знадобилося більше доби, щоб зібрати достатньо доказів для оголошення зловмисникові про підозру.

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"Над розкриттям цього злочину працювали близько ста поліцейських — слідчі слідчого управління поліції, криміналісти, оперативники відділу розкриття вбивств обласного главку поліції і весь особовий склад міського відділу поліції", — сказано в повідомленні прес-служби.

Забив молотком жінок і дітей: спливли деталі кривавої розправи у Вінниці

vn.npu.gov.ua

Забив молотком жінок і дітей: спливли деталі кривавої розправи у Вінниці

vn.npu.gov.ua

Затриманий зізнався в тому, що вчинив умисне вбивство чотирьох осіб, серед яких його мати, колишня дружина та двоє малолітніх дітей.

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Так, він надав інформацію про те, де викинув молоток, яким наносилися смертельні удари. Поліцейські знайшли і вилучили знаряддя злочину.

При цьому слідством відпрацьовуються всі можливі версії того, що сталося.

Як розповіли поліцейські, проведені слідчі й оперативні заходи дозволили визначитися з ключовою версією вбивства — чоловік міг розправитися з колишньою дружиною через тривалий конфлікт.

Забив молотком жінок і дітей: спливли деталі кривавої розправи у Вінниці

vn.npu.gov.ua

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"Рік тому подружжя розлучилося, мати зловмисника проживала з невісткою та онуками, у них були хороші відносини. Отже, за попередньою інформацією слідства, підозрюваний міг вбити рідних під час чергової сварки", — зазначили правоохоронці.

Підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідство клопотатиме в суді про обрання запобіжного заходу на період досудового розслідування у вигляді взяття під варту.

За вбивство чотирьох людей зловмисникові загрожує довічне ув'язнення.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно житель Києва вирушив у лісопосадку за ялинкою і виявив труп чоловіка.

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Ustimovich Maksim
Ustimovich Maksim
Новогодние забавы украинцев.
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Жаль смертную казнь отменили. Это зверье не должно жить.
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