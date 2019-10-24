"Сказала, що я став дідусем": батько викрадачки дитини у Коцюбинському розповів про неї

Дівчина, яка у середу, 23 жовтня, викрала тримісячну дитину у Коцюбинському під Києвом, виявилася колишньою військовою медсестрою Національної гвардії та волонтеркою. До Майдану Настя навчалася на журналіста і підробляла нянею. Рідні та друзі не можуть пояснити її вчинку.

Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

Підробляла нянею

26-річна Анастасія Поліщук родом із Житомирської області, з Бердичева. Тут живуть її батьки та сестри. Ще до Майдану Настя вирушила до Києва навчатися на журналістку.

Анастасія Поліщук Facebook Анастасії Поліщук

За словами тата дівчини, Олександра, Настя з Житомирського вишу перевелася у столицю. І завжди любила дітей, підробляла нянею.

"Вона і тут, до від'їзду, завжди тяглася до дітей, спілкувалася з ними. Підробляла нянею, у столиці, поки навчалася і знімала житло, теж працювала нянею. Іноді навіть жила з дитиною, доглядала за нею", – розповідає батько.

Перший чоловік служив у "Айдарі"

З початком подій на Майдані Настя брала участь у протесті. Там вона познайомилася зі своїм першим чоловіком – Дмитром Глотовим. Вони навіть справили весілля, їх показували по декількох телеканалах. Настя була в гарному яскравому українському вбранні. Волинянин Дмитро захищав барикади, а нинішня санітарка Нацгвардії Настя тоді поїла всіх чаєм.

Настя з першим чоловіком Дмитром. Весілля зіграли у кінці грудня 2014 року 5 канал

Facebook Анастасії Поліщук

Коханий Насті служив у "Айдарі", а коли у кінці 2014 року приїхав на ротацію, то зробив дівчині пропозицію. І обручки у них були незвичайні, Дмитро їх носив на ланцюжку на шиї під час боїв.

"Настя дійсно була на Донбасі. Вона була у Дебальцевому, у Слов'янську. Я не воював, я служив у будбаті, але моя дочка за званням така сама, як і я. Тільки я бачив, як на будівництві плита падає, а вона бачила, як граната вибухає", – розповідає її батько.

Щоправда, з Дмитром стосунки у Насті не склалися. "А Дмитро живе своїм життям", – відповіла Настя одному айдарівцю на запитання, де ж чоловік?

Тепер у Насті інший чоловік Facebook Анастасії Поліщук

З'явився інший чоловік

Кілька місяців тому у Насті з'явився інший, цивільний чоловік Олександр К. Цього чоловіка батько дівчини ніколи не бачив, тільки чув про нього. Останніми місяцями Настя якось віддалилася від батька, навіть перестала брати слухавку, коли він їй дзвонив.

"Вона доросла людина. Іноді приїздила сюди, але у неї часто були зустрічі із друзями, товаришами по службі з батальйону. Ми якось віддалилися. Теплі стосунки у нас були раніше, коли вона ще у школі навчалася. Хто цей чоловік – не знаю, іноді він спливав у телефонній розмові. Начебто займався будівництвом. Бо, як я питав, коли ж ви приїдете, він казав, що вони ще об'єкт не здали і не отримали гроші, тому й не можуть навідатися", – розповідає батько дівчини.

Щоправда, за даними поліції, зараз ця людина відбуває покарання.

Настя з Олександром К. Facebook Анастасії Поліщук

Олександр К.

Колишній чоловік Насті, Дмитро Глотов, відповів нам коротко: "Я Настю давно не бачив і не спілкувався. Вона гарна, добра, чуйна. Що з нею трапилося, я не знаю, сам у шоці від побаченого", – повідомив він OBOZREVATEL.

У родині Насті теж не можуть пояснити її вчинок. Найважче це переживає мама.

Анастасія Поліщук Facebook Анастасії Поліщук

Останнім часом Настя займалася волонтерством Facebook Анастасії Поліщук

"За три дні до цього вона мені повідомила, що я став дідусем. А потім ми дізнаємося, що вона викрала дитину, і бачимо по телевізору. Я не можу до неї погано ставитися, бо вона моя дочка. Але і виправдати її вчинок я не можу. Мама переживає сильніше за мене, адже вона народжувала її", – каже батько.

Останнім часом, судячи зі сторінки Насті, вона займалася волонтерством.

Зараз поліція відкрила провадження за фактом викрадення дитини, викрадачці мають обрати запобіжний захід.

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