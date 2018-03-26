"Треба розділити": Україна підказали, як швидше повернути Донбас і Крим

Україні варто розділити питання припинення конфлікту на Донбасі та повернення анексованого Росією Криму. В такому випадку повернути ці території під контроль можна буде протягом найближчих десяти років.

Про це в ефірі ObozTV заявила експерт-міжнародник Ірина Верещук.

"На жаль, нам для себе потрібно встановити чіткий вододіл, чого ми хочемо досягти. Якщо ми хочемо перманентної війни, яка ніколи не закінчиться на Донбасі, де кожен день будуть гинути наші хлопці, то ми можемо дозволити собі говорити про Крим і Донбас одним питанням, яке ні до чого не приведе і затягне на роки вирішення питання по Донбасу. У нас вже 5% ВВП йде на озброєння, а буде тягнути 15-20%. Ми змушені будемо відповідати тим загрозам. Але потенціалу у нас особливо і немає. Ми не Росія, ми не можемо відкоркувати ще один нафтогазовий корок. Я вважаю, потрібно це питання розділяти, як би гірко це не було", - зазначила експерт.

За її словами, за Крим варто боротися в міжнародних судах і за допомогою санкцій.

"Ми ж розуміємо, що для цього Путін і влаштував все на Донбасі, щоб потім скористатися і сказати:" Від Криму руки прибрали і забули про нього, винесли за дужки, а тут працюємо по Донбасу". Нам самим потрібно зробити висновок: Ми хочемо боротися за Крим через Донбас або ми хочемо боротися і за Крим, і за Донбас. А це різна позиція. Крим - це один кейс, це міжнародні суди. Ви бачите, як вони(кримчани. - Ред.) голосують. Нехай це не було 92%, але 65% було. Вони щиро вірять, що їм краще з Росією. Давайте ми будемо досягати своєї мети не визнаючи Крим російським, змушуючи платити Росію мільярди. Тільки юридично, дипломатично, санкційно. Оце питання по Криму", - підкреслила Верещук.

При цьому вона додала, що розділивши ці питання, Україна зможе відновити територіальну цілісність в коротші терміни.

"Питання Донбасу - це інше питання. Це введення миротворчих військ, введення тимчасової міжнародної адміністрації і встановлення кордону з Росією. Донбас можна вирішити за 3-5 років. Крим - 10-20 років", - підсумувала вона.

Як повідомляв "Обозреватель", в Росії визнали поразку Путіна на Донбасі .